即時中心／林韋慈報導

宜蘭地檢署一名35歲黃姓受刑人因罹癌，於去（2025）年10月7日保外就醫出監，但期間違反保外醫治應遵守事項，導致保外就醫遭廢止。然而，返監期限已過，黃姓受刑人至今仍未報到返監，矯正署溫情喊話希望其快點返監。昨（13）日，台北市文山區警方盤查一台可疑車輛時，正巧逮捕黃男，在車上搜出毒品。





該名黃姓受刑人因病獲准保外就醫，但違反規定，經陳報矯正署後，於今（2026）年1月5日廢止其保外就醫資格，並以書函及科技設備通知黃姓受刑人，要求他於1月8日到宜蘭地檢署報到返監執行。同日，案件也通報警政署，並於1月9日函請宜蘭地檢署依權責辦理。

黃姓受刑人原應於1月8日到地檢署報到，但未現身。據了解，黃姓受刑人涉犯毒品罪，原刑期一年，已服刑六個月，且先前並無入監後逃跑紀錄。檢方目前已簽發拘票，警方將在近日展開拘提行動。矯正署喊話，希望他「快點回來」。

據了解，黃姓受刑人在昨（13）日在台北市文山區駕駛一輛小客車，被警方認為行跡可疑攔截盤查，發現該車為先前通報遭侵佔之車輛，隨即通知車主領回，並發現黃男為宜蘭監獄未依規定報到受刑人，其主動配合調查，並交付放置於車內前座置物櫃內之毒品安非他命1包及毒品吸食器1組等物品，也承認為自己所有。



警方依規定對黃男駕駛交通工具行為實施毒品唾液快篩檢測，結果呈現陽性反應，隨後將其帶返派出所偵辦，全案後續除依毒品危害防制條例等相關規定辦理外，並通報矯正機關依法處理。

原文出處：快新聞／抓到了！罹癌受刑人未返宜蘭監獄 警方盤查可疑車輛搜出毒品落網

