抓到了！蛋雞羽毛含高量芬普尼 毒物專家：雞農違法噴藥驅蟲 199

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

芬普尼「毒雞蛋」汙染禍首似乎浮出水面！食藥署今（12）日公布，賣出芬普尼雞蛋的文雅畜牧場，後續15件樣本檢驗結果通通出爐，不但又有一件雞蛋檢出芬普尼代謝物0.03ppm，連蛋雞羽毛也含芬普尼0.27ppm及其代謝物0.13ppm。台北榮總臨床毒物與職業醫學部副主任楊振昌分析「連羽毛都有、數值還更高」，不排除是雞農違法噴藥驅除雞身上的寄生蟲，認為農業部應評估擴大採檢其他畜牧場，以免還有更多人偷用禁藥，安定民心。

食藥署上午公布，彰化縣政府11月10日又至案例場採檢雞蛋9件、蛋雞羽毛1件、飲用水水質2件、飼料2件及周圍農田土壤1件，共計15件樣品送由中央畜產會檢驗，檢測結果其中一件雞蛋檢出芬普尼代謝物0.03ppm、蛋雞羽毛含芬普尼0.27ppm及其代謝物0.13ppm，其餘檢體則未檢出。而先前農業部亦強調飼料檢驗並沒有問題。

楊振昌從檢驗結果、數據嗅出端倪，他說，如果是連蛋雞羽毛都有芬普尼，最有可能的就是，這個蛋農違法噴藥，跟2017年那一次一模一樣，當年就是有些雞農違法使用芬普尼來殺雞的寄生蟲，全因「雞農覺得好用」。雖然調查結果仍有待農業部確認，但似乎偏向是這樣。

楊振昌說，依目前數據來看，明顯的，還是有人違法使用，至少在這個養雞場是這樣！因為蛋雞羽毛數值明顯較高，若是飼料造成的汙染，檢出數字應平均，且理論上，經過血液循環後， 羽毛裡面的量還要更少一點才對。

楊振昌認為，最有可能的是，雞農把芬普尼直接噴在羽毛上，因為雞的寄生蟲主要在身體部位，如今既然發現還有人偷用，農業部就應評估是否要擴大抽查採檢，進一步釐清，好安定民心，且農業部要從管理層面下手，因為明明有合法的藥可以用，為什麼硬要用禁藥？

消費者可以不必太擔心。楊振昌表示，急性中毒不致於，慢性中毒一天要吃6.7顆，且要長期吃才有風險，風險還好，但已影響到消費者的食用信心，食不安心，一下子豬肉一下子雞蛋，民眾自然擔心食安大亂。

照片來源：示意照／翻攝自Pexels

