抓到了！蛋雞羽毛含高量芬普尼 毒物專家：雞農違法噴藥驅蟲
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導
芬普尼「毒雞蛋」汙染禍首似乎浮出水面！食藥署今（12）日公布，賣出芬普尼雞蛋的文雅畜牧場，後續15件樣本檢驗結果通通出爐，不但又有一件雞蛋檢出芬普尼代謝物0.03ppm，連蛋雞羽毛也含芬普尼0.27ppm及其代謝物0.13ppm。台北榮總臨床毒物與職業醫學部副主任楊振昌分析「連羽毛都有、數值還更高」，不排除是雞農違法噴藥驅除雞身上的寄生蟲，認為農業部應評估擴大採檢其他畜牧場，以免還有更多人偷用禁藥，安定民心。
食藥署上午公布，彰化縣政府11月10日又至案例場採檢雞蛋9件、蛋雞羽毛1件、飲用水水質2件、飼料2件及周圍農田土壤1件，共計15件樣品送由中央畜產會檢驗，檢測結果其中一件雞蛋檢出芬普尼代謝物0.03ppm、蛋雞羽毛含芬普尼0.27ppm及其代謝物0.13ppm，其餘檢體則未檢出。而先前農業部亦強調飼料檢驗並沒有問題。
楊振昌從檢驗結果、數據嗅出端倪，他說，如果是連蛋雞羽毛都有芬普尼，最有可能的就是，這個蛋農違法噴藥，跟2017年那一次一模一樣，當年就是有些雞農違法使用芬普尼來殺雞的寄生蟲，全因「雞農覺得好用」。雖然調查結果仍有待農業部確認，但似乎偏向是這樣。
楊振昌說，依目前數據來看，明顯的，還是有人違法使用，至少在這個養雞場是這樣！因為蛋雞羽毛數值明顯較高，若是飼料造成的汙染，檢出數字應平均，且理論上，經過血液循環後， 羽毛裡面的量還要更少一點才對。
楊振昌認為，最有可能的是，雞農把芬普尼直接噴在羽毛上，因為雞的寄生蟲主要在身體部位，如今既然發現還有人偷用，農業部就應評估是否要擴大抽查採檢，進一步釐清，好安定民心，且農業部要從管理層面下手，因為明明有合法的藥可以用，為什麼硬要用禁藥？
消費者可以不必太擔心。楊振昌表示，急性中毒不致於，慢性中毒一天要吃6.7顆，且要長期吃才有風險，風險還好，但已影響到消費者的食用信心，食不安心，一下子豬肉一下子雞蛋，民眾自然擔心食安大亂。
照片來源：示意照／翻攝自Pexels
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
蕁麻疹發作不只皮膚症狀！ 她「喉嚨腫脹、呼吸困難」三度送急診
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
最新採檢又驗出一顆「毒雞蛋」！ 食藥署：連蛋雞羽毛也含芬普尼
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 毒雞蛋又有最新檢驗結果出爐！食藥署今（12）日公布，賣出芬普尼雞蛋的文雅畜牧場，後續15件樣本檢驗結果通通出爐，不但又有一件雞蛋檢出芬普尼代謝物0.03ppm，另外連蛋雞羽毛也含芬普尼0.27ppm及其代謝物0.13ppm。食藥署表示，飼主涉嫌違反動物用藥品管理法相關規定，除將由彰化縣政府加重裁罰之外，全案亦已移送檢...匯流新聞網 ・ 22 小時前
15萬顆芬普尼蛋流竄 市場散裝蛋怎辨別？菜販教看
彰化縣一處畜牧場生產的雞蛋驗出農藥芬普尼超標，15萬顆雞蛋流入市面遭勒令下架，問題蛋有8成來自大型通路商，包裝盒上有批號可查，但散裝蛋該如何辨別？新莊公有市場菜販廖炯程表示，傳統市場的散裝雞蛋，籃子外側都貼有「雞蛋溯源標籤」，只要掃QRcode，就能知道該籃雞蛋的來源、檢驗狀況、批號日期。中時新聞網 ・ 1 天前
芬普尼蛋每天吃逾「這數量」恐慢性中毒！如何快速代謝？3步驟辨別處理毒雞蛋
【華人健康網記者黃曼瑩／台北報導】彰化縣文雅畜牧場產出的雞蛋被檢出不得殘留的農藥芬普尼，含量0.03ppm，超過容許值3倍。此芬普尼毒雞蛋事件，造成許多人吃雞蛋感到惴惴不安。目前查出15萬顆問題雞蛋共影響9個品項、流向9縣市，食藥署已請業者立即下架回收、停止販售。華人健康網 ・ 1 天前
毒蛋風暴嚇壞全台！健身族改衝好市多補蛋「點出1優勢」 網跟進囤貨防颱
近期芬普尼毒雞蛋事件延燒，加上颱風逼近，不少民眾開始關注民生物資採購情況。一名自稱健身族的網友日前在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享，因擔心食安問題與天候變化，選擇前往美式賣場好市多補貨，引發社團內熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
文雅畜牧場「雞蛋、羽毛」又檢出芬普尼 農業部要求重罰 移送檢調
彰化縣文雅畜牧場再採樣送驗雞蛋及雞隻羽毛仍驗出屬於環境用藥的芬普尼，衛福部食藥署10日指示因畜牧場污染源未釐清有疑慮，停止雞蛋產品出貨，並應逐批檢驗雞蛋。彰化縣政府並裁罰養雞場12萬元。不過，農業部今天表示，飼主涉違反《動物用藥品管理法》，農業部已建議彰化縣政府依該法加重裁罰，全案將移由檢調單位深入偵辦，以釐清污染來源與責任。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 21 小時前
蛋雞羽毛驗出芬普尼 蛋農恐因除蟲、省錢鋌而走險
中央追查毒蛋，檢出蛋雞羽毛含禁藥芬普尼，彰化縣養雞業者一致指出「應該是噴霧造成」，農藥泡水稀釋後噴蛋雞羽毛，撲殺雞蝨、跳...聯合新聞網 ・ 2 小時前
「颱風假預言」翻車！台大生請300份雞排珍奶 業者送200隻烤雞
日前一名自稱台大大氣系的學生，預測台北市至少放2天颱風假，慘遭打臉後，他宣布將在16號兌現賭約，發放300份雞排跟珍奶；而預言失敗要發祭品的還有這位烤雞店老闆，先前預測9個縣市，12號禮拜三通通會放颱台視新聞網 ・ 10 小時前
毒雞蛋吃下肚怎麼辦？重症醫示警天天吃「恐傷神經或肝腎」 如何自保一次看
芬普尼毒雞蛋事件延燒！從彰化文雅畜牧場流出的雞蛋已流竄至中南部其他9縣市，估計多達15萬顆問題蛋恐已被民眾吃下肚。對此，胸腔暨重症專科醫師黃軒指出，多數情況下，雞蛋中的殘留量極低，人體可透過消化與代謝機制將其排除或降解；但若長期大量食用，或屬於敏感族群（如兒童、孕婦、肝腎疾病患者），可能就會影響神經、肝腎及生殖系統。黃軒今（11）日在臉書撰文指出，若民眾食用......風傳媒 ・ 1 天前
吃到芬普尼毒雞蛋怎麼辦？醫師：多喝水「無法」有效排毒
彰化縣衛生局抽驗出產自縣內文雅畜牧場的雞蛋芬普尼超標，衛生局擴大將10月3日至11月5日間該畜牧場所產雞蛋共15萬顆蛋全數下架，並持續追查污染源，有民眾就好奇，若誤食毒雞蛋，多喝水能不能排毒，醫師強調，過量或長期暴露才會對人體造成影響，「多喝水」有助健康，但無法有效加速芬普尼或其代謝物的排毒。中時新聞網 ・ 1 天前
文雅畜牧場再驗出芬普尼蛋！疑違法用藥殺寄生蟲 飼主將移送檢調
農業部為配合食藥署追查近期雞蛋殘留芬普尼的原因，已將案例場雞蛋溯源標籤全面回收停發，並請彰化縣動物防疫所將案例場移動管制，該場所有交付給食品業者之蛋品，須經逐批檢驗合格後才可出售。本案經彰化縣政府於10日至案例場採檢雞蛋9件、蛋雞羽毛1件、飲用水水質2件、飼料...CTWANT ・ 19 小時前
啤酒公司主管失蹤8年「遺體驚見車內」！聚會後人間蒸發 管理員一開車庫見駭人真相
警方指出，當年拉爾夫失蹤後，曾展開大規模搜索行動，並接獲多起民眾通報，包括他可能曾租用車庫的線索，但皆未能找到具體證據。如今這具遺體正是他失蹤前所駕駛的車輛內被發現。警方表示，開車庫的房屋管理員在發現該車狀況可疑後立即報警。拉爾夫·K的最後行蹤是在2017年2月...CTWANT ・ 13 小時前
石崇良：2040年台灣成全球最老國家 健保變革得預做準備
日前健保補充保費計畫變革引發熱議，衛福部部長石崇良今日參加生技論壇時強調，台灣在2040年將超車日本成為全球最老的國家，首要衝擊就是健保財務，因此為了健保能長久持續，現在就得預做準備。他指出，目前台灣三高（高血糖、高血壓、高血脂）人口持續增加，因此支付三高的健保支持也逐年增加，但因人口老化、少子化，自由時報 ・ 22 小時前
吃芬普尼毒雞蛋恐傷肝、腎？醫揭密：「3類人」是高危險群
市售雞蛋檢出農藥殘留「芬普尼」，15萬顆毒雞蛋流向9縣市。胸腔暨重症醫師黃軒指出，吃到1顆「略超標蛋」不至於立即中毒，因為人體可代謝排出，重點在於「長期、頻率與劑量」，每天吃7至8顆恐致慢性中毒，而兒童、孕婦及肝腎病患者，須注意影響神經系統的風險，建議盡量吃熟蛋，選擇有信譽的品牌。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
彰化畜牧場雞羽複驗芬普尼超標27倍 同業：恐誤用環境用藥
雞蛋檢驗出芬普尼超標的彰化縣文雅畜牧場，日前複驗雞蛋、蛋雞羽毛及代謝物，再度檢出芬普尼代謝物，分別超標3倍、27倍及13倍。不過，飲用水、飼料及周邊農田土壤皆為零檢出。外界推測，可能是雞舍未清空後使用環境用藥所致，藥物由雞隻羽毛進入體內；實際原因仍待檢調進一步釐清。中時新聞網 ・ 18 小時前
芬普尼蛋汙染源找到了！疑業者違法用藥 食藥署：違規產品一顆不准出場
彰化縣文雅畜牧場洗選蛋，被驗出殘留農藥芬普尼0.03ppm，農業部調查結果出爐，昨天於該畜牧場雞蛋、蛋雞羽毛樣品及其代謝...聯合新聞網 ・ 17 小時前
市售雞蛋「尾號C千萬別買」？內行人揭蛋殼編碼秘辛：普芬尼毒蛋都是這號碼
衛福部食藥署昨晚緊急通報，彰化縣衛生局抽驗市售雞蛋時發現，農藥代謝物「芬普尼」殘留量為法定上限的3倍，涉及約15萬顆，流向全台十個縣市，知名通路如全聯、楓康等均受影響，引發民眾恐慌。對此，作家漂浪島嶼在臉書發文指出，雞蛋標號最後的英文編碼大有玄機，這次驗出普芬尼超標的毒雞蛋，字尾都是C。根據綜合農業部農田水利署、環境部化學物質管理署的說法，芬普尼是一種常用......風傳媒 ・ 1 天前
中部菜農搶收「不能讓老天收」
鳳凰颱風來襲，蔬菜主產地的雲林縣西螺、崙背、二崙等鄉鎮農民昨天拂曉搶收。農民說，冬季蔬菜旺季，颱風、大雨卻一波波來襲，菜...聯合新聞網 ・ 1 天前
芬普尼毒雞蛋流竄！醫師示警：每天3顆吃半年「恐傷神經或肝腎」
黃軒醫師今（11日）在臉書粉專發文指出，若民眾食用到含有芬普尼殘留的雞蛋，其影響需視殘留量與攝取頻率而定。一般情況下，雞蛋的殘留量非常低（低於0.005毫克／公斤），人體可藉由代謝與排泄機制自然排除，因此不太會出現明顯不適。若殘留量偏高（約0.01至0.05毫克／公斤）...CTWANT ・ 1 天前
毒蛋事件／部會合作斷鏈 整合才能救食安
食安風波不斷，黑心豬大腸後爆發非洲豬瘟，近日則有雞蛋遭芬普尼汙染，衛福部食藥署疲於奔命。十五萬顆疑慮雞蛋，花五天僅追回三...聯合新聞網 ・ 2 小時前
沈伯洋事件 韓國瑜：總統生病讓別人吃藥
[NOWnews今日新聞]重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案調查，總統賴清德11日受訪時表示，中國對台灣並沒有管轄權，何況沈伯洋是在捍衛國家主權，期待立法院長韓國瑜站出來維護國會尊...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前