抓到了！鄭麗文喊沒提到吳石 現場抓包跟這些共諜列「犧牲烈士」
記者楊士誼／台北報導
國民黨主席鄭麗文出席「台灣地區政治受難人互助會」所辦的「白色恐怖秋祭」活動，因追悼者中有被發現共諜與中共地下黨員身分而遭槍斃的吳石，引起批評。鄭麗文面對指控頻頻表示，邀請函等未有提到吳石，不過，現場祭祀布景中，不僅有被列為「犧牲烈士」的吳石，更有被中共列為革命烈士的陳寶倉、朱楓、張志忠、季澐。一同被紀念。
鄭麗文在活動上致詞時稱，從主辦的邀請、活動海報、邀請函全文，都沒看到吳石兩字，活動也已經舉辦超過三十年，這過程中更從未以吳石等人為主要悼念對象，有關指控完全扭曲、誤導活動的神聖莊嚴性。而主辦單位「台灣地區政治受難人互助會」稱，秋祭活動是倖存受難人與犧牲者家屬自發舉行的追思，已經舉辦34年。近期一些媒體或自媒體主觀認定本活動針對吳石等特定犧牲者祭悼，並非本會立場亦絕非事實。
但現場畫面可見，活動追思布景中，不但有被列為「犧牲烈士」吳石的照片，還有其他同樣遭槍決的地下黨員，更有被中共中央追認為革命烈士者，如吳石共諜案中一同遭槍決的中將陳寶倉、二二八事件後組成「台灣自治聯軍」，並為中國共產黨台灣省工作委員會（省工委）委員兼武裝部長的張志忠，以及張志忠的妻子季澐，張、季兩人於1998年被中共組織部追認為革命烈士。
此外，還有二七部隊成員蔡鐵城，雖未有地下黨員身分，但名字被刻在北京「無名英雄紀念碑」上，並被中共國安部追認為「中華人民共和國烈士」；吳石的照片旁另有同因吳石共諜案遭槍決的朱楓，朱楓為中共黨員，其骨灰在2010年從台灣被送回北京，中國政府更在北京首都機場貴賓室設置靈堂安放之，最終其被安葬在「鎮海革命烈士陵園」。
中國解放軍也在2013年於北京西山建成「無名英雄廣場」，廣場上更列有吳石、朱楓、陳寶倉、聶曦（吳石副官）的雕像。
更多三立新聞網報導
國民黨主席鄭麗文追思「叛國共諜」吳石 陸委會重砲譴責！
鄭麗文追思「共諜」！蔡正元也不挺：國民黨改名「中國國民投降黨」
鄭麗文秀邀請函駁追思共諜 卓冠廷揪細節：根本就是滿滿的統戰
蔣萬安表態應紀念捍衛中華民國者 鄭麗文「追思共諜」：他講的也沒錯
其他人也在看
鄭麗文出席共諜追思會！曹興誠狠酸：鄭麗文「出櫃」，國民黨「出糗」
國民黨新任黨主席鄭麗文今（8）日下午出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，該活動追思對象包括1950年所破獲中共安插在國府內部最高階共諜將官吳石，引發敵我不分的質疑。對此，聯電創辦人曹興誠上午在臉書發言狠酸，鄭麗文「出櫃」，國民黨「出糗」。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
出席白色恐怖追思會悼念共諜挨批 鄭麗文：活動非以吳石等人為主角
國民黨主席鄭麗文下午將出席「1950 年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，遭質疑追悼共諜。鄭中午再澄清，活動並非以共諜吳石等人為主角，往年也不曾以他們為主要祭悼對象，日前收到的邀請資訊當中也未曾提及吳石等人。太報 ・ 15 小時前
鄭麗文追思共諜吳石 吳思瑤：褻瀆英勇捐軀的國軍烈士
國民黨主席鄭麗文今（8）日將出席台灣地區政治受難人互助會舉辦的白色恐怖受難者追思大會，追思對象包含共諜吳石，引發爭議。民進黨政策會執行長、立委吳思瑤表示，祭拜出賣中華民國的共諜，是對所有在戰場上英勇捐軀的國軍烈士、遺族莫大的褻瀆，也是對所有白色恐怖受難者們施以無情的羞辱。中時新聞網 ・ 16 小時前
鄭麗文出席「白色恐怖秋季慰靈」 強調「國共和解」：感謝先烈
即時中心／廖予瑄、李美妍報導今（8）日國民黨新任黨主席鄭麗文受邀出席「白色恐怖秋季慰靈大會」，在馬場町紀念公園哀悼五〇年代白色恐怖時期的政治犯。對此，她在致詞時表示，台灣在過去因為大環境背景，歷經了長年的戒嚴，「這一段和解、面對歷史的過程，舉步維艱、斷斷續續直到今天。」另外，對於傳出，活動中有「紀念共諜吳石等人」的流程，她在致詞時也表示，這場活動遭外界惡意扭曲，「從未以吳石等人作為主要祭悼對象。」民視 ・ 10 小時前
鄭麗文悼念「共諜」？遭轟敵我不分 急澄清：吳石非主要祭悼對象
即時中心／廖予瑄、李美妍報導今（8）日國民黨新任黨主席鄭麗文受邀出席「白色恐怖秋季慰靈大會」，在馬場町紀念公園哀悼五〇年代白色恐怖時期的政治犯，沒想到，卻傳出活動有「紀念共諜吳石等人」的流程。因此她也在活動後接受聯訪時回應，自己在活動邀請及現場活動的海報中，都沒有看到吳石的名字，並指出，「吳石不是政治犯」，因此活動也未曾將他當成主要祭祀的對象。民視 ・ 9 小時前
鄭麗文出席白色恐怖追思會惹議 侯友宜提出兩原則
國民黨主席鄭麗文今（8）日將出席台灣地區政治受難人互助會舉辦的白色恐怖受難者追思大會，但追思對象包含中共地下黨員及情報人員，被民進黨炮轟「敵我不分」。新北市長侯友宜今被問到對此看法，他簡短表示，任何需要面對的事情，一定要遵守法規，符合社會的期待，這是大家的共識。中時新聞網 ・ 15 小時前
鄭麗文爆出席「共諜追思會」！吳思瑤傻眼：乾脆加入共產黨
政治中心／周希雯報導國民黨新任黨主席鄭麗文上任後爭議不斷，被爆出今日（8）將出席統派社團舉辦的「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，雖然聲稱是追思白色恐怖受難者，但對象包括當年中共安插於國民政府內部最高階共諜將官吳石，鄭麗文的出席引發輿論譁然。對此，民進黨立委吳思瑤忍不住痛批「敵我不分」，質疑到底在急什麼，「乾脆加入共產黨好了啦！」民視 ・ 18 小時前
鄭麗文堅稱白色恐怖秋祭不紀念吳石 主辦單位採通標明「吳石烈士」打臉
國民黨主席鄭麗文今天（11/8）下午出席「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，傳出共諜吳石是紀念對象之一，鄭麗文一再提到該活動並無紀念吳石，主辦單位也說活動不針對吳石等特定犧牲者祭悼，不過查看這場活動的採訪通知，卻寫著「吳石、朱楓等烈士的犧牲，卻是台灣五○年代白色恐怖的開始，倖存的政治受難者」還說他們「出獄後仍堅守紅色信仰」。太報 ・ 10 小時前
統派活動現場奉吳石為「犧牲烈士」 鄭麗文急喊：不一樣
國民黨主席鄭麗文今（8日）出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，外界質疑追思對象包括前高階共諜將官吳石。鄭麗文先前曬邀請函澄清吳石非主祭對象，但活動現場仍將吳石列為「犧牲烈士」，對此，鄭麗文表示，活動前有再次向主辦單位確認，而對方再三說明，從頭到尾都沒有以吳石做為主要對象，所以這場活動應該與吳石無關，他也與白色恐怖受難者「完全不一樣」。鏡新聞 ・ 10 小時前
特斯拉「飆速」釀悲劇 死者家屬：他沒開過電車
這起特斯拉重大車禍，死者開車的速度快到嚇人，到底是為什麼？死者家屬表示，他沒開過電車，是否新手駕駛出意外呢？但都已經從新北開了400多公里到屏東恆春，按理來說，基本操作已經熟悉了，另外還有目擊者說，看到特斯拉在肇事前，就擦撞兩次安全島還多次飄移，莫非是疲勞駕駛嗎？但精神不濟擦撞安全島時也應該嚇醒了，整起事件有太多疑點。 #特斯拉#新手駕駛#屏東恆春東森新聞影音 ・ 1 天前
鄭麗文赴統派主辦秋祭 蔣萬安：應紀念保台者
（中央社記者陳昱婷台北8日電）國民黨主席鄭麗文今天出席白色恐怖追思活動，追思對象包括當年共諜，引發議論。台北市長蔣萬安表示，大家應該紀念那些捍衛中華民國、保衛台灣、為中華民國犧牲奉獻的前輩。中央社 ・ 12 小時前
出席白色恐怖追思會挨轟 鄭麗文：吳石不在我們所認定的「政治犯」
國民黨主席鄭麗文今（8）日將出席台灣地區政治受難人互助會舉辦的白色恐怖受難者追思大會，但追思對象包含中共地下黨員及情報人員吳石，民進黨炮轟「敵我不分」。鄭麗文今在臉書強調，收到的邀請資訊當中也未曾提及吳石等人。出席的用意是悼念白色恐怖的政治受難人及犧牲者家屬。「吳石、朱楓等人並不在我們所認定的『政治犯』定義中」。中時新聞網 ・ 15 小時前
台股週跌581點 上市公司總市值跌破90兆元
（中央社記者曾仁凱台北2025年11月7日電）受美股下跌拖累，本週台股下跌581.94點或2.06%，週五集中市場指數收在27651.41點，終止週線連紅。根據台灣證券交易所統計，上市公司最新總市值為新台幣89兆4020億元，較上週減少約1.82兆元，跌破90兆元關卡。產業別指數方面，本週漲幅最大為油電燃氣類指數上漲9.94%，跌幅最大則是其他電子類指數下跌4.60%。其他未含金融類指數下跌576.93點，跌幅約2.30%；未含電子類指數上漲12.35點，漲幅約0.07%；未含金融電子類指數下跌16.42點，跌幅約0.12%。本週全體上市股票成交金額為2兆5911億元，股票成交量週轉率2.69%，成交金額前3名產業為半導體類，成交金額9353.39億元，占全體上市股票交易金額比重36.10%；電子零組件類成交金額5334.67億元，占比20.59%；電腦及週邊設備類成交金額2829.46億元，占比10.92%。本週成交量週轉率前3名產業則分別為玻璃陶瓷類10.68%，電子零組件類9.31%，和電器電纜類7.63%。累計今年初開盤迄今共206個交易日，集中市場總成交金額為81兆8030億中央社財經 ・ 1 天前
悼念共諜！？鄭麗文喊必須參加 痛批綠營扣帽子：威權幽靈籠罩台灣
國民黨主席鄭麗文今（8）日前往馬場町公園紀念遭槍決的共諜吳石等人，鄭麗文在致詞時強調自己必須參加，從活動海報到邀請函都見不到吳石兩字，活動也已舉辦三十多年，綠營側翼對她各種詆毀、扭曲、扣帽子，綠營政治人物跟媒體更全面圍剿她，有關指控完全扭曲、誤導活動的神聖莊嚴性。她也強調，在今日台灣更要堅定、大聲與真相站在一起，並稱「威權幽靈」再次籠罩於台灣之上。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
獨家／淡江大橋助攻觀光！看好國旅回流 福容明年起再開「4新據點」曝
旅展買氣旺、國旅熱持續升溫！福容大飯店駐店總經理戴瑞宏接受《三立新聞網》採訪時表示，今年業績已全面超越去年同期，並看好「普發一萬」政策與春節九天連假效應將持續帶動成長。隨著淡江大橋明年完工可望成為北海岸觀光新引擎，再加上多個新據點陸續開幕，集團對明年展望樂觀。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
鄭麗文出席白色恐怖秋祭追思慰靈大會 (圖)
台灣地區政治受難人互助會8日在台北市馬場町紀念公園舉辦50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會，國民黨主席鄭麗文（圖）應邀出席並致詞。中央社 ・ 11 小時前
祭悼共諜吳石挨批 鄭反嗆民進黨嚴重誤導
[NOWnews今日新聞]「台灣地區政治受難人互助會」今（8）日將舉辦「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，國民黨主席鄭麗文也受邀參加，不過綠營質疑，主要追思對象包括1950年所破獲中共安插在國府內部...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前
鄭麗文追思共諜吳石 蔡正元痛批：國民黨改名投降黨
新任國民黨主席鄭麗文下午參加「1950 年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」時，因追悼對象中有共諜吳石，再遭染紅，對此前國民黨立委蔡正元也在臉書中痛批，作爲中國國民黨主席，要祭拜這些準備顛覆國民黨政府的「英雄」，這的確是顛倒國民黨歷史定位的傑作，並呼籲中國國民黨應該要改名為「中國國民投降黨」，可能更名符其實。太報 ・ 10 小時前
鄭麗文和傅崐萁是戰是和？
[FTNN新聞網]主筆／單厚之鄭麗文當選國民黨主席之後，外界一直質疑鄭麗文能否「令出黨中央」，其中一個重要的觀察指標就是，能否指揮、至少是影響立院黨團。...FTNN新聞網 ・ 1 天前
出席白色恐怖追思大會惹議 鄭麗文：希望兩岸和解、和平
鄭麗文今日出席「馬習會十週年研討會」前受訪表示，在國共內戰後，全世界也因為東西陣營對峙陷入冷戰，台灣1950年代經歷過一段非常肅殺的政治歷程；二二八事件後，歷經白色恐怖清鄉運動。鄭麗文指出，明天是針對白色恐怖政治受難者所進行的秋祭活動，自己在2005年接受時任國...CTWANT ・ 1 天前