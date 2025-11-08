抓到了！鄭麗文喊沒提到吳石 現場抓包跟這些共諜列「犧牲烈士」

記者楊士誼／台北報導

國民黨主席鄭麗文出席「台灣地區政治受難人互助會」所辦的「白色恐怖秋祭」活動，因追悼者中有被發現共諜與中共地下黨員身分而遭槍斃的吳石，引起批評。鄭麗文面對指控頻頻表示，邀請函等未有提到吳石，不過，現場祭祀布景中，不僅有被列為「犧牲烈士」的吳石，更有被中共列為革命烈士的陳寶倉、朱楓、張志忠、季澐。一同被紀念。

鄭麗文在活動上致詞時稱，從主辦的邀請、活動海報、邀請函全文，都沒看到吳石兩字，活動也已經舉辦超過三十年，這過程中更從未以吳石等人為主要悼念對象，有關指控完全扭曲、誤導活動的神聖莊嚴性。而主辦單位「台灣地區政治受難人互助會」稱，秋祭活動是倖存受難人與犧牲者家屬自發舉行的追思，已經舉辦34年。近期一些媒體或自媒體主觀認定本活動針對吳石等特定犧牲者祭悼，並非本會立場亦絕非事實。

但現場畫面可見，活動追思布景中，不但有被列為「犧牲烈士」吳石的照片，還有其他同樣遭槍決的地下黨員，更有被中共中央追認為革命烈士者，如吳石共諜案中一同遭槍決的中將陳寶倉、二二八事件後組成「台灣自治聯軍」，並為中國共產黨台灣省工作委員會（省工委）委員兼武裝部長的張志忠，以及張志忠的妻子季澐，張、季兩人於1998年被中共組織部追認為革命烈士。

此外，還有二七部隊成員蔡鐵城，雖未有地下黨員身分，但名字被刻在北京「無名英雄紀念碑」上，並被中共國安部追認為「中華人民共和國烈士」；吳石的照片旁另有同因吳石共諜案遭槍決的朱楓，朱楓為中共黨員，其骨灰在2010年從台灣被送回北京，中國政府更在北京首都機場貴賓室設置靈堂安放之，最終其被安葬在「鎮海革命烈士陵園」。

中國解放軍也在2013年於北京西山建成「無名英雄廣場」，廣場上更列有吳石、朱楓、陳寶倉、聶曦（吳石副官）的雕像。

