抓到了！錄取台大光電所遭取消 竟是大學同學搞鬼

陳姓考生，順利考上台大光電研究所，後來被人惡意登入網站，取消報到資格。（圖／東森新聞）





終於抓到了，今年三月桃園龜山一名陳姓考生，順利考上台大光電研究所，後來被人惡意登入網站，取消報到資格，警方追查發現竟然是他大學同學，偷拍他的身分證，再登入台大網站取消資格，涉案同學坦承犯行並道歉，南投地檢署准予緩起訴處分。

今年三月桃園龜山一名陳姓考生，順利考上台大光電所碩士班，但在六月要報到時，卻發現網站上顯示放棄報到，現在查出竟然是他大學同窗惡搞，南投地檢署透過網路IP，查出真相。

南投地檢署主任檢察官發言人賴政安：「本署偵辦駱姓大學生，已違法個資法及妨礙電腦等手段，使已錄取大學資格的陳姓同學，資格遭取消案件，因考量雙方已和解等因素，給予駱姓同學緩起訴處分。」

廣告 廣告

陳姓考生3/25查到自己上榜，6/2卻突然被同學告知，網站顯示他「錄取取消」，但他當天明明正從板橋，搭火車到宜蘭羅東探親，不可能「取消錄取」，事後他向台大反應並報警，原本一度懷疑網站遭到駭客入侵，但台大嚴正否認，後來檢警透過IP查出是從中部地區發出，而陳姓考生就是在中部念大學。

後來抓到駱姓男子，也就是他的大學同學，曾經拍下他的身分證，後來在5月23號下午3點多，在南投租屋處用電腦登上台大網站，輸入身分證字號跟出生年月日就取消報到，事後這名駱姓男子到案坦承犯行並道歉，也跟陳姓考生達成和解。

因此南投地檢署判決緩起訴處分，再給反省機會，這樣惡作劇，差點害人念台大的夢想因此破滅。

東森新聞關心您

不良行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

16歲少年「無照載女同學」凌晨自撞慘死！ 家長：不知溜出門

45歲辣媽侵犯女兒同學！遭法院判26年重刑

男同學潛入女生班尿水壺！師大附中遭疑無作為 回應了

