即時中心／林韋慈報導

近期在嘉義縣阿里山鄉里佳、達邦及樂野村一帶頻繁闖入工寮覓食的台灣黑熊，今（30）日上午被發現在里佳村誤觸陷阱。林業及自然保育署嘉義分署獲報後，立即派員前往現場監控，並通知位於南投集集的農業部生物多樣性研究所派遣獸醫到場協助處置。

嘉義分署表示，今年1月以來，已多次接獲黑熊侵擾工寮的通報，熱點集中在達邦、里佳與樂野地區。1月3日黑熊4度出沒達邦工寮後，又陸續在里佳菜園與工寮附近發現熊隻活動痕跡與排遺。17日，達邦達德安地區徐姓居民通報，工寮內一只原木蜂箱遭拖行、破壞並被啃食。

經嘉義分署架設紅外線攝影機監測，於18日拍到黑熊影像，發現其左眼後方有明顯白斑，專家研判與3日出沒的熊隻為同一隻。分署隨即設置2處誘捕籠，並以水果、龍眼蜜與天然野蜂蜜作為誘餌，同時邀請鄒族獵人協會協助追蹤與誘捕。嘉義縣議員武清山指出，今早發現黑熊已中陷阱，立即通報嘉義分署前來處理。

嘉義分署說明，現場除派員戒護外，也請農業部生物多樣性研究所獸醫進行健康評估。由於該熊活動範圍過於接近部落與聚落，恐危及居民人身與財產安全，後續將評估野放至更偏遠、適合的山區，以兼顧保育與公共安全。

原文出處：快新聞／抓到了！阿里山工寮遭闖入 黑熊因蜂蜜成功誘捕

