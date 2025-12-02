抓到了! 雲林改裝車集體闖紅燈飆車 警查獲21人21車

中部中心／蔡松霖 雲林報導

上個月在雲林多處，無牌改裝車無視紅綠燈，集體飆車擾民，雲林警方發動斬車專案，第一波掃蕩行動，總計查獲21人21車，還在車上查獲毒品K他命，將不法分子通通抓起來！

改裝車轟隆隆引擎聲呼嘯而過，這些車輛無視紅綠燈，集體飆車闖紅燈，深夜發出噪音，吵得附近民眾夜不成眠。

11月16日凌晨，無牌改裝車在雲林多處道路集體飆車，當天晚上雲林警方接獲報案，就多達14件。警方成立斬車專案小組，12月1日發動第一波掃蕩行動。

雲林警方成立斬車專案小組，凌晨出動，掃蕩改裝車。（圖／民視新聞）









警方鳴笛尾隨，準備查緝改裝車，但車上駕駛不為所動，一個一個踩油門加速，跑給警方追。警方出動80名警力，兵分21路，查扣涉案改裝車21輛，還在車上查獲毒品。

雲林縣警局交通大隊長詹百平：「兵分21路前往全台各地，連車帶人逮捕21名的嫌犯，以及21輛的改裝車，總共查獲3部的一個遮牌器具，更有查獲到26包的K他命毒品。」





警方查獲２４包Ｋ他命（圖／民視新聞）









困擾雲林居民已久的噪音改裝車，這下子全被警方一網打盡，21台通通開進雲林縣警察局，居民終於可以好好睡覺，警方用行動宣示，打擊飆車族的決心！





《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

