抓到了！頻闖阿里山工寮翻倒冰箱覓食 黑熊踩中套索將被送回深山

阿里山鄒族部落遭黑熊多次闖入，經獵人設安全套索，今日終於捕獲，將交由林業署嘉義分署送回深山野放。（翻攝畫面）

嘉義縣阿里山鄒族部落今年初發生黑熊出沒，入侵工寮打開冰箱覓食，由於已經進入人類生活範圍，林業及自然保育署嘉義分署除了以水果及蜂蜜設置誘捕籠，也請鄒族獵人協會協助，沒想到一名獵人在住家周圍設置安全套索，今天成功抓到踩中圈套的黑熊，目前嘉義分署將運輸籠將黑熊送至偏遠深山。

林業署嘉義分署今年接獲多起阿里山工寮遭黑熊侵擾的紀錄，主要集中在達邦、里佳、樂野地區，後來居民將冰箱上鎖，還發生黑熊把冰箱推倒，或者將天然蜂箱拖行啃食的情形。

廣告 廣告

由於黑熊入侵菜園及工寮覓食，已進入人類生活範圍，且腳印長達15公分，應該是為成年黑熊，嘉義分署決定展開誘捕，以水果及蜂蜜當作誘餌設置捕籠，但黑熊始終沒有中計。嘉義分署同時請鄒族獵人協會協助，其中一名獵人住處就曾有黑熊出沒，因此，該獵人在住家周圍設置安全套索，沒想到今天捕獲踩中套索的黑熊，疑似就是翻倒冰箱那隻。

嘉義分署獲報表示，已聯繫農業部生物多樣性研究所派遣獸醫協助，麻醉黑熊後檢查健康狀況，再加裝追蹤器，將黑熊送至更遠的深山。嘉義分署指出，黑熊將先由車輛載運，再由人力搬運運輸籠，將黑熊送至合適地點，屆時時會有獸醫師隨隊，一路確保黑熊身體健康。

更多鏡週刊報導

雞蛋致血管阻塞？這誤會大了！ 醫師曝最新研究：裡面膽固醇不是兇手

台灣辦公室請飲料有「潛規則」？ 老外點大杯見「全場這情況」尷尬了

公館站UBike「人氣霸榜」的背後 台大生集體絕望：早上借不到、晚上還不了