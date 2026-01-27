抓到了！高雄男拒檢衝撞逃逸 警連開15槍5小時逮人

〔記者洪定宏／高雄報導〕45歲李姓男子27日晚間將近8點開車逆向行經仁武區霞海路與後港巷口，拒絕高雄警方攔查，並企圖衝撞，員警連開15槍仍逃逸。最後在28日凌晨近1點、約案發5小時後，被警方持拘票逮捕，依公共危險、妨害公務及毀損罪嫌法辦。

另外，警方針對李嫌未依規定使用燈光、危險駕駛、跨越雙黃線(不依規定駛入來車道)、逆向(不按遵行方向行駛)、紅燈右轉、不服稽查取締等6項交通違規，合計開出最高7萬5000元罰金，並吊扣駕照6個月。

廣告 廣告

高雄警方指出，昨晚7點多，仁武分局員警巡邏行經仁武區霞海路與後港巷口，發現李嫌汽車速度過快且跨越對向車道，趨前攔查，但李嫌拒檢逃逸至三民區大中一路，因前方車陣受阻，追緝的員警上前攔停，李嫌再度拒檢且企圖衝撞，員警依法拔槍喝斥並朝前方輪胎射擊15槍，無人受傷。

雖然李嫌仍逃逸，但仁武分局與刑警大隊漏夜追緝，今天凌晨將近1點持拘票逮捕李嫌，依公共危險、妨害公務及毀損罪嫌法辦。

相關新聞請見：

轎車拒檢開車衝撞員警 高雄街頭槍聲大作

【看原文連結】

更多自由時報報導

轎車拒檢開車衝撞員警 高雄街頭槍聲大作

不滿員工跳槽！空拍機投毒殺死對手羊駝

剴剴案》生前慘遭非人道凌虐 惡保母姊妹互傳欺凌照、對話記錄曝光

獨家》替代役男搭小黃12分鐘未發一語遭丟包輾斃 追查是否被拖下車

