抓到了! 高雄男拒檢衝撞逃 警連開15槍5小時逮人

南部中心／謝耀德 高雄報導

27日晚間七點多，高雄警方在巡邏時，發現一輛車形跡可疑，沒想到上前攔查時，輛車卻逆向加速逃逸，員警一路緊追終於在車陣中將車攔下，但駕駛卻企圖衝撞，員警連開15槍，但嫌犯還是趁隙逃逸，不過高雄新年度首傳槍響，警方不敢大意，很快在五小時內把人緝捕到案。

高雄新年首槍響！ 警連開15槍5小時內逮毒品前科犯

毒品前科犯拒檢駕車衝撞，警匪街頭追逐後，員警連開15槍。（圖／翻攝照片）

兩名巡邏員警發現前方這輛轎車行跡可疑，立刻迴轉將車給攔下，沒想到駕駛卻逆向加速逃逸。兩名員警一路從仁武追到三民區，好不容易終於在車陣中讓他停了下來，不過轎車卻企圖衝撞，員警立刻拔槍。儘管連開15槍，但嫌犯仍往左衝過分隔島逃逸，當時前方轎車中，也清楚聽到槍聲，讓他們都嚇了一跳。事發就在27日晚間七點多，警匪在車陣中追逐了約五分鐘，員警雖然開了15槍打破輪胎，但嫌犯第一時間還是突破重圍逃逸，而2026年高雄首次傳出槍響，警方不敢大意，立刻組成專案小組，持拘票在歹徒住家將人逮捕。

毒品前科犯拒檢突圍，警方循線5小時內逮人。（圖／翻攝照片）

高市警仁武分局偵查隊長謝憲忠：「依法拔槍喝斥並朝該車前輪射擊，現場無人受傷本分局立即與刑警大隊，迅速在5小時內將犯嫌查緝到案。」警方說，這名李姓嫌犯有多項毒品前科，一月才被逮過，這次拒捕雖然在他車上沒有發現違禁品，但涉及公共危險以及毀損等罪，逃逸過程還多次違規也會依法開罰，後續則要進一步釐清，寧可被開槍也要逃的真正主因。

