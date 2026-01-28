抓到了！高雄男拒檢衝撞遭警連轟15槍落跑 凌晨就逮稱「被攔怕了」

高雄李男昨晚拒檢衝撞，遭警在大中路車陣中連轟15槍仍落跑，今凌晨被逮捕。翻攝照片

高雄市仁武區昨天晚間驚傳警匪追逐，45歲李姓男子駕車行經大中路時因拒絕警方盤查竟企圖衝撞，遭警朝車胎連開15槍攔阻仍加速逃逸。經仁武警方會同高市刑大專案小組漏夜追緝，今天凌晨1時在李男租屋處將他拘提到案，依公共危險等罪嫌移送法辦。

昨天晚間8時左右，仁武分局員警巡邏行經霞海路與後港巷口時，發現李男駕駛的轎車超速且跨越對向車道逆向行駛，立即趨前攔查，不料李男竟猛踩油門加速逃竄，並於三民區大中一路因紅燈車陣受阻時，倒車衝撞後方車輛，企圖突圍。

面對危急情況，現場兩名員警果斷拔槍，朝該車輪胎連開15槍示警並試圖制止，現場彈痕累累，所幸未造成人員受傷，但李男仍趁隙鑽入車陣逃離現場。

仁武分局與刑大隨即組成專案小組，報請檢察官指揮，於28日凌晨1時許持拘票前往李男租屋處將其逮捕。李男到案後供稱，因過去曾涉毒品案「被攔怕了」，加上當下未繫安全帶，心虛才選擇逃跑。

警方雖未在現場發現違禁品，但針對其逆向、紅燈右轉、危險駕駛、跨越雙黃線、未依規定使用燈光及不服稽查等6項違規，合併開出最高7萬5000元罰鍰，並吊扣駕照6個月。全案另依妨害公務、毀損及公共危險罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。



