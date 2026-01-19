抓到人了！蘆洲蔥油餅夫妻遭砍雙亡 獨子新莊落網

【緯來新聞網】新北市蘆洲區傳出雙屍命案，一對夫妻廖姓男子與許姓妻子被發現陳屍租屋住，身中數十刀，而36歲獨子涉有重嫌，警方循線追緝，在今（19日）晚間6時15分於新莊區新泰路，被中平派出所副所長巡邏發現拘捕到案，至於犯案動機仍有待進一步釐清。

蘆洲一對夫妻雙亡，獨子涉有重嫌被逮。（圖／翻攝畫面）

檢警初步鑑識指出，廖男和許女2人均有多達十餘處刀傷，廖男後腦、左手及左手肘皆留有明顯刀傷，研判生前曾激烈反抗，與兇嫌發生搏鬥；許女的傷勢集中在背部和雙手，多處創口深可見骨，頭部更疑遭到重擊凹陷，警方初步研判死者生前曾徒手抵抗，但仍因大量失血身亡。



警方懷疑36歲獨子涉有重嫌，調閱監視器發現，廖男17日晚間近9時許結束宮廟問世工作返家，兒子約半小時後下樓，並騎乘機車離開住家，直到三重改攔計程車逃往南部。



據悉，涉案的廖男兒子平時無所事事，僅靠打零工維生，收入相當不穩定，長期和父母同住，時常伸手要錢。曾於2015年因持有第三級毒品被裁罰，並無其他重大前科紀錄，家中過去也未通報家暴或衝突案件，到底為何下手，還有待警方進一步調查。



