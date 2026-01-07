抓到啦！漆上俄國國旗也沒用 美國正在查扣偷運委內瑞拉石油油輪
因為偷運委內瑞拉原油遭到制裁，被美國海岸防衛隊與美國海軍跨洋追捕的油輪「貝拉一號」（Bella 1），週三（7日）已經在大西洋中遭美國登船查扣中，臨時換成「俄國籍」也沒用。
兩名要求匿名的美方官員週三向路透社記者表示，經歷兩週以上的追捕，美方已經在扣押這艘油輪。
這兩位官員表示，該行動正由美國海岸防衛隊與美軍共同執行。他們補充提到，行動發生時，俄羅斯軍艦就在附近海域，其中包括一艘俄羅斯潛艦。
根據稍早消息，貝拉一號一路往東北逃，可能在蘇格蘭北部海域遭到攔截。
在此之前，這艘最初名為「貝拉一號」的油輪成功穿越了美國在委內瑞拉週遭設下的海上「封鎖線」，並拒絕了美國海岸防衛隊的上船檢查要求。
這艘油輪後來在航行中在船身噴塗上俄羅斯國旗，更名為「Marinera」號，並緊急向俄國當局登記註冊成俄國籍船隻。自美國總統川普（Donald Trump）對委內瑞拉啟動施壓行動以來，該船是美國海岸防衛隊鎖定的最主要目標。
查扣這艘油輪可能導致美俄的關係緊張。俄羅斯、伊朗與委內瑞拉的原油都遭到美國財政部進行制裁，長期靠遊走灰色地帶的國籍不明船隊來偷偷運油出口。美國總統川普去年開始向委內瑞拉大舉施壓後，美方已經查扣了包括藥運油去中國的遭制裁油輪。
另外，美國官員也告訴路透社，隨著美國持續對委內瑞拉受制裁船舶實施海上「封鎖」，美國海岸防衛隊還在拉丁美洲海域攔截了另一艘與委內瑞拉相關的油輪。
