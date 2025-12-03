抓到源頭？基隆自來水油汙染將「開罰倉儲」 2次汙染無關 續追元凶

基隆河八堵抽水站發生油污事件，經過7天調查後，基隆市政府已找到疑似污染源頭位於碇內地區源遠路102巷的一處溝渠。市府於12月3日在碇內設立前進指揮所並啟動污染清除工作，確認污染物來自正方倉儲排出。此次事件導致基隆市政府於11月28日改以新山水庫供水，並於30日擬定包含電費減免及清洗水塔核銷費用等補償措施。然而，官方表示11月27日的污染源與正方倉儲並無直接關聯，真正的元凶仍在調查中。

基隆自來水油汙染，開挖淤泥檢測水質。（圖／TVBS）

在福安宮旁的水道上，工作人員發現大量白色污染物，基隆暖暖區福安宮旁溝渠的水質也受到污染，現場可見油狀乳化白化的情況。基隆市環保局長馬仲豪表示，在12月3日上午9點再次到正方倉儲現場時，確認污染物確定是從正方倉儲排出。

基隆市工務處長簡翊哲說明，經過探測後發現這些區域有淤積已久的狀況，陸陸續續產生淤泥。目前市府目標是在1至2天內完成淤泥清除工作。為了確認污染情況，市府已派遣怪手開挖淤泥，並準備進行水質檢測。

對於污染事件的處理，正方倉儲將先被開罰3萬至300萬元。基隆市長謝國樑指出，目前有一些可疑的對象，但可以確定不是昨晚今早取締的場所，真正的元凶仍在調查中。目前已請第三方進行檢測，預計本週末會有數據出來，最慢2天內可以恢復取用基隆河水。

污染事件發生後，市府迅速採取應變措施。從11月27日基隆河八堵抽水站發現河面油污，到28日改用新山水庫供水，再到30日擬定補償措施。雖然3日確定部分污染來自正方倉儲，但官方強調，27日的主要污染源與正方倉儲並無直接關係，調查仍在進行中。

