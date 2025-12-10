抓到滿身傷還治不好？醫揭「異位性皮膚炎關鍵解方」重拾生活品質

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】65 歲林先生多年飽受異位性皮膚炎折磨，全身丘疹、結節性癢疹反覆發作，皮膚乾裂潰爛、癢到無法入眠，長期抓到遍體傷痕。輾轉多間醫療院所仍無法穩定控制，最終至台北慈濟醫院就診。經皮膚科廖澤源醫師評估傳統治療已難以改善，林先生亦符合健保給付標靶藥物資格，提出申請並獲批准。治療後搔癢與病灶出現改善，目前僅需定期回診維持療效。

過敏體質常合併 延誤治療恐影響生活

異位性皮膚炎屬過敏性濕疹，四分之一患者成年後才發病。台灣盛行率約1.28%，近三成屬中重度，成人患者常在頭頸處反覆出現皮疹與強烈搔癢。廖澤源醫師指出，疾病與免疫失衡有關，患者常合併過敏性鼻炎、氣喘、過敏性結膜炎等問題。長期發炎與搔抓不只影響外觀、睡眠、人際與工作，還可能造成感染，甚至引發憂鬱，因此不可輕忽。

輕重度治療有別 標靶藥針對關鍵發炎通路

輕度患者多可用保濕、外用類固醇或免疫調節劑搭配生活調整來控制症狀。中重度病人若病灶範圍大或反覆惡化，醫師常會合併口服藥物或照光治療。若已連續接受至少兩種傳統免疫抑制劑與照光仍效果不佳，且嚴重影響日常生活，即可在專業評估下採用標靶藥物。此類藥物能阻斷異位性皮膚炎的重要免疫路徑，改善紅疹、搔癢與失眠，多在2–4週內見效，長期使用也能穩定皮膚狀況。廖澤源醫師提醒，雖然標靶藥物安全性高、禁忌症少，但仍需注意與其他藥物的交互作用，回診時應主動提供完整用藥資訊。

生活保養不可少 配合治療提升控制效果

異位性皮膚炎屬慢性疾病，治療與日常照護需並行，建議洗澡以溫水為宜，避免過熱與過度搓洗；冬季更要加強保濕，並減少接觸過敏原與刺激性清潔用品。廖澤源醫師強調，標靶藥物讓異位性皮膚炎不再難以控制，只要及早就醫並接受專業診斷，就能大幅提升生活品質。

