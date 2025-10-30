抓到粿粿吃王子鐵證？徵信社出手「爆內幕」：絕對可以支持范姜彥豐

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

范姜彥豐與妻子粿粿（江瑋琳）結婚3年，育有一女，卻多次傳出婚變。范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊），引爆網路熱議。王子隨後發聲明認了「超越朋友界線」，但強調「我不是破壞家庭的人」，雙方各執一詞。沒想到，徵信社執行長謝智博竟跳出來公開表示：「放心，絕對可以支持范姜！」引發網友一片譁然。

范姜彥豐指控妻子粿粿婚內出軌藝人王子（邱勝翊）（圖／IG））

在范姜彥豐爆料後，三人社群都被網友挖個底朝天，過往互動也成了討論焦點。但由於范姜彥豐、粿粿目前正在協商離婚，接下來還有贍養費等問題要協商。在此時機點上，是否該站隊也成了網友熱議話題。

有人在 Threads上分享，曾見過類似夫妻雙方都出軌的案例，懷疑范姜或有隱情；沒想到該篇貼文竟釣出徵信社執行長謝智博親自留言：「放心，絕對可以支持范姜！」瞬間引爆網路討論，留言湧現「徵信社都出來掛保證了，粿王輸定了」、「偵探本人實錘了」、「難怪王子急著道歉！」。

原來謝智博今年9月初上曾在網紅「丹尼婊姐」的Podcast 節目中，透露涉及三位知名藝人的事件，其中一人「其中一人形象健康，弟弟也很陽光、帥氣」，9月中國拍片、開演唱會，符合王子狀況；謝智博直言，這對夫妻確定離婚，因為「那個女生對老公完全沒尊重」，再加上范姜彥豐手中的「出軌鐵證」極有可能是投過徵信社取得，如今謝智博親自跳出來回應網友疑問，幾乎可說證實王子、粿粿就是當事人。



