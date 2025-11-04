抓到黃明志了？ 周杰倫突然PO出照片 網友暴動：嚇死！

娛樂中心／綜合報導

31歲「護理系女神」網紅謝侑芯上月在馬來西亞五星飯店猝死，死前疑與大馬歌手黃明志有性行為，現場發現藍色藥丸和毒品。大馬警方4日將案件升級為「謀殺案」偵辦，對黃明志發布通緝令，不過仍無法抓到他，認為他已潛逃。周杰倫近日在IG上傳一張照片，可見他戴帽子、戴墨鏡，也留鬍子，讓網友直呼：「嚇死，還以為是黃明志」。

「護理系女神」謝侑芯在馬來西亞五星飯店猝死，死前疑與大馬歌手黃明志有性行為，現場發現藍色藥丸和毒品。（圖／翻攝自謝侑芯IG、黃明志臉書）

周杰倫3日在IG上傳一張照片，並寫道：「Browsing around（四處逛逛）。」畫面中，可見周董戴帽子、戴墨鏡，並留著鬍子，遠看神似涉嫌謝侑芯命案和毒品案的黃明志。PO文一出，許多網友紛紛留言：「嚇死，還以為是黃明志」、「怎麼應景cos黃明志」、「黃明志Look」、「講真啦，我也是嚇到」、「真的以為是黃明志」、 「我第一眼跟你一樣，哈哈哈」、 「黄明志你還有心情去玩？」

周杰倫在IG上傳戴帽子、戴墨鏡，也留鬍子的照片，讓網友直呼：「嚇死，還以為是黃明志」。（圖／翻攝自周杰倫IG）

不過也有粉絲反駁：「一看就知道是哥，一點都不像那隻過街老鼠」、「不要侮辱周杰倫，一點都不像好嗎」、「嚴格來說，其實是黃明志抄周杰倫的造型才對，周董出范特西時黃還不知道在哪裡混」、「評論區的人真的要去驗眼了」 。

