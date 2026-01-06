抓到！金色三麥「日本更便宜」網炸鍋 他點出台灣品牌愛坑自己人現實

知名餐酒連鎖餐飲業者「金色三麥（SUNMAI）」在台灣成立20年，去（2025）年10月上櫃掛牌交易，當天股價漲幅逾35%，迎來蜜月行情，未料近日卻爆發爭議。金色三麥執行長葉冠廷近日表示，旗下蜂蜜啤酒進駐日本伊勢丹百貨，但日圓售價換算台幣後，竟比台灣通路更便宜，引爆網友質疑，金色三麥雖發出聲明釋疑，但炎上熱度並未平息。對此，網紅「Cheap」今（6）日在臉書直言，就是「吃定你台灣人啦！」

​葉冠廷4日在社群平台上分享，表示金色三麥經典款蜂蜜啤酒已在日本東京「伊勢丹」百貨超市內上架，並說這份驕傲屬於台灣，然而，有眼尖網友發現，伊勢丹超市內售價為549日圓含稅，約為新台幣110元，比台灣通路售價的125元還便宜。就有網友大酸，到日本還要加上運費、關稅、消費稅等，這份驕傲根本屬於日本。對此，葉冠廷回應，不同市場定價與行銷策略不同，能成功打入日本才是重點。

執行長親滅火 金色三麥： 匯率+稅制影響 ​

金色三麥6日發出聲明表示，549日圓為優惠價，且因匯率變動，再加上稅制影響，價格會有所不同。對此，Cheap在新貼文中以「好大的盤子」為題指出，金色三麥的蜂蜜啤酒被網友罵「坑自己人」，執行長稱因出口不需繳納台灣酒稅，還有日幣貶值等因素，「騙誰啊，感覺被智商羞辱了！」台灣菸酒稅不用繳，日本的酒稅要繳啊，日幣雖貶值，但跨海運費、關稅、代理、批發、零售商抽成等，加一加還會比台灣便宜？簡單說就是吃定台灣人，金色三麥敢在台灣賣這個價，是因為有人買單，所以他敢賣。

Cheap進一步說，金色三麥在日本沒名氣，打不贏Asahi、Kirin，才需要低價搶市，還可以說「日本百貨有賣」，打著「台灣之光」然後在台灣賣更多的125元啤酒。Cheap直言，台灣品牌本就愛坑自己人，如HTC、華碩、納智捷等都幹過，在台灣賺取高額利潤，再拿這筆錢去補貼海外市場。文末，他呼籲，與其被抓包還找一堆藉口，不如大方承認，為了讓台灣品牌打入日本，所以初期採取補貼政策，台灣人聽起來還比較舒服一點。

