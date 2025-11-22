抓包前任劈腿！兒童台姐姐遭恐怖情人囚禁「剪內衣褲」：想把你吃掉

娛樂中心／台北報導

優格姐姐分享過去的感情經歷。（圖／翻攝自《單身行不行》Youtube）

女星優格姐姐（林姵君）2017年嫁給「電競教父」實況主Xargon（殺梗、本名張瑋），婚後育有一對子女。最近她上節目分享少女時期的戀情，自曝以前曾遇上多段「劈腿收場」的關係。

優格姐姐分享過去的感情經歷，坦言當時的戀愛經驗幾乎都帶著傷害，「劈腿是一定有的，所以都是劈腿加一個什麼。」當主持人提到其中一段是「劈腿加囚禁」，讓她點頭承認，這段感情是她的人生噩夢。她回憶當初那份外景工作室她期待已久的，但前男友卻認為她會和導演曖昧，因此禁止她接。儘管優格再三解釋導演是女生，對方仍不接受。

優格姐姐婚後育有一對子女。（圖／翻攝自臉書）

爭執升溫後，對方竟怒剪她的內衣褲，讓她嚇得不敢再反抗。更驚人的是，他曾一邊摸著她的手，一邊說「我真的好愛妳，愛到好想把妳吃掉」，還接著描述「這個用蒸的、那邊用烤的」，讓她驚呼害怕，而對方卻笑稱這是好玩。此外，優格還曾拒絕前任邀約去日本旅遊，結果發現對方還同時約其他女生，於是提出分手。不料對方突然暴怒，還限制她外出，優格只能不停保證「我不會離開你」才可以出門。真正讓優格姐姐意識到必須脫離這段關係，是因父母的強烈反對，父親還曾嚴厲要求她「立刻跟他斷，不然我會殺了他再去坐牢」，她才意識到事情超出能承受的範圍。

