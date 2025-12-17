抓包小16歲國手尪「躲廁所激戰小三」！安歆澐被騙半年遭家暴慘況曝

娛樂中心／台北報導

安歆澐驚見小三情趣照後在公園談判。(圖／東森提供)

安歆澐因參加《超級星光大道》而走紅，與小16歲亞運龍舟國手莊英杰結婚7年，近日傳出莊英杰劈腿她的人妻朋友，甚至曾拿菜刀砍冰箱，還動手勒暈她，兩人從此分居，目前正在打離婚官司。近來她主動公開撞破老公偷吃的完整始末，透露一次看似親子同樂的多家庭露營行程期間，老公竟然與對方在廁所偷吃亂搞。

安歆澐與國手尪婚變。（圖／翻攝自臉書）

安歆澐上《小姐不熙娣》表示，一切源於幾個家庭的頻繁互動，大家會互約露營、約出去玩，最後還會上門來家裡吃飯。豈料，早在幾個家庭第一天約露營的時候，老公和人妻小三兩個人「就去廁所亂搞」。安歆澐也透露其實很早就懷疑老公，但一直沒有關鍵鐵證。直到某天凌晨自己剛好在用老公的手機，對方剛好傳訊息詢問：「你在幹嘛？」，她下意識上滑查看兩人的對話紀錄，發現兩人小心翼翼刪掉不少對話，女方甚至曾傳情趣內衣照。

而安歆澐事發後也曾透露自己被家暴後，到現在還在做精神治療，而且有非常嚴重的失眠，以及在人際關係上比較沒辦法像之前一樣的互動，甚至出現社恐。她還表示：「因為我的工作是要站在舞台上唱歌表演，我要非常一大段時間，克服自己的恐懼才能上台，現在也比較沒有辦法相信周圍的朋友。」

