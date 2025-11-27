抓包悄改「武統台灣」貼文！媒體人12字狠酸

▲總統賴清德26日上午召開記者會，說明1.25兆國防特別預算案。（圖／記者朱永強攝）

[NOWnews今日新聞] 總統府昨（26）日晚間緊急發布聲明，反駁部分媒體將賴清德總統的談話解讀為「證實中國將在2027攻台」，府方強調相關說法屬「錯誤且片面的解讀」。然而，媒體人黃揚明卻抓包，賴清德臉書的貼文內容在短時間內被修改，悄悄地新增了3個字，這讓他不禁直呼：「當個讀稿機總比製造麻煩好！」

賴清德親自出面說明國防特別預算案，指出中國將2027年視為武統台灣的目標年份，因此規劃提出「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」，未來8年間將投入約400億美元（約新台幣1.25兆元）追加國防經費。這番談話所牽動的2027武統時間表，立刻掀起外界議論。

對此，黃揚明還原賴清德在記者會的原話，是指「北京當局也以2027完成武統台灣為目標」，而賴清德臉書第一版貼文中，的確也出現「以2027年完成武統台灣為目標」字句，但不到一小時後就悄悄改為「以2027年完成武統台灣『的準備』為目標」，他也因此感嘆：「當個讀稿機總比製造麻煩好。」

對於外界疑問，總統府發言人郭雅慧解釋，賴總統在記者會上的原意，是指出中國正以2027年作為完成攻台軍事能力的目標，包括美國國會近期報告也提到，中國領導人要求解放軍應在該時間點前具備攻台準備。然而，總統並未宣稱中國會在2027年「發動戰爭」，兩者概念不可混淆。

