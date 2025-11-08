抓包朋友偷吃該不該說？過來人搖頭：不要多管閒事

生活中心／吳宜庭報導



粿粿與王子「偷吃」的事件持續延燒，大家除了在意主角三方之外，不少網友也針對「知情友人」王品澔、簡廷芮等人明知情況卻保持沉默的態度展開討論，相關行為掀起熱議，也引發網友對「朋友出軌你會老實說還是幫忙隱瞞」的道德討論。近日，一名網友指出若自己是事件中的知情友人，尤其同時與雙方都是好友，內心會十分掙扎。讓她不禁好奇，「如果是你，你會選擇站在哪一邊？」





抓包朋友偷吃「勸說vs.沉默」？過來人提「1招」秒解決：不要多管閒事

粿粿（左2）、王子（右1）疑「偷吃」事件，引發網友對「朋友出軌該不該說」的道德討論。（圖／翻攝自粿粿IG）

廣告 廣告

一名網友在Dcard以「朋友出軌你會老實說還是幫忙隱瞞？」為題發文，指出自己若是看到身邊朋友出軌，且是要好的朋友，內心定會十分掙扎。她坦言，若選擇說出真相，可能會被罵多管閒事、甚至失去朋友；但若選擇沉默，又會覺得自己成了幫凶，良心過不去。即使勸朋友坦白，也可能遭對方反感或翻臉，讓她不知該作何選擇，直言：「我覺得這真的是人生最大的道德困境，尤其是當雙方都是朋友時，要怎麼選邊站」。貼文曝光後，隨即引起網友熱烈討論，不少人直言「會選擇裝死」。有網友表示，公開說出真相不僅會被指責破壞他人家庭，還可能因此被貼上「抓耙子」標籤，反而讓自己名聲受損；也有人認為，別人的感情問題不該由外人插手，「沒有必要拿別人的錯誤讓自己良心不安」，但強調會與「三觀不正」的朋友保持距離，避免捲入更多麻煩。

抓包朋友偷吃「勸說vs.沉默」？過來人提「1招」秒解決：不要多管閒事

網友紛紛留言分享看法，「講呀！犯錯就該面對，如果因此失去朋友，那只能說道不同不相為謀」。（圖／翻攝自Dcard）

不過，也有部分留言指出，若雙方人品都不佳、或感情本就不穩，反而不必強行打破表面的平衡，默默遠離才是上策。此外，也有另一派網友持相反意見，認為誠實面對錯誤才是原則。有留言指出：「講呀！犯錯就該面對，如果因此失去朋友，那只能說道不同不相為謀」，也有人分享會選擇以「暗示」方式提醒當事人，既表達立場又避免直接衝突。更多人則感嘆，雖希望朋友能在自己被背叛時說出實情，但也理解多數人不願承擔責任、不想介入他人情感。





原文出處：抓包朋友偷吃「勸說vs.沉默」？過來人提「1招」秒解決：不要多管閒事

更多民視新聞報導

鳳凰恐撲台「颱風假」有望？全台「暴風圈侵襲機率」曝

AI假影片瘋傳！稱水庫光電板「影響水質」 經濟部駁：實測符合標準

衣服曬窗邊反而更慢乾？日專家曝室內晾衣秘訣

