抓包李貞秀放棄中國籍文件「多項錯誤」 石明謹：恐怕根本沒申請

民眾黨6位新科不分區立委昨日（2/3）完成報到，其中因仍具中國國籍備受關注的中配立委李貞秀，報到時秀出一份以簡體中文撰寫的放棄國籍文件，強調她去年就已赴中國湖南申請放棄國籍表格。對此，時常針對時事發表評論的球評石明謹發文指出，李貞秀昨日秀出的表格錯誤百出，懷疑她根本沒有送出申請表，「這張只是記者會前臨時亂填的，因為真的送出這張表格，被打槍一點都不意外。」

石明謹指出，李貞秀的這張放棄國籍申請表出現數個錯誤，首先是表格中的英文姓名「Middle Name」這欄，有些國家因為會另外有個中間名，例如Peter "Johnny" Williams，「不是叫妳填『貞』這個字，妳這樣填寫，英文名字會變成『李秀』耶！」

石明謹接著指出，中國用的是漢語拼音，李貞秀的名字翻成英文，應拚為「LI,ZHEN-XIU」，不過李貞秀卻拚成「LI,CHEN-HSIU」，明顯是威妥瑪拼音，台灣可以自由使用不同拼音法，然而中國只能用漢語拼音，加上她原本在中國的公民身分號碼也未填寫，「妳不填身分證字號，加上名字胡亂填寫成這樣，有辦法辨識她的身份才有鬼。」

此外，李貞秀在現住地址也僅寫「臺灣新竹」四個字，石明謹直言，他不相信世界上有哪個國家的公務員可以接受這樣的地址，就算是中國的公務員，素質應該也沒這麼差。石明謹還指出，表格要求填戶口註銷日期，結果李貞秀就只打個勾，時間也沒填寫，「真的是很大牌，這張表格看起來要填的東西不多，認真一點好嗎？」

