抓包粿粿「全方位不倫」 范姜彥豐傳手握「裸體相擁」鐵證
出軌風波持續延燒！粿粿1日以17分鐘長片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，但澄清2人沒有一起住。根據媒體報導，范姜彥豐手握「粿王」裸體相擁證據。
根據《鏡週刊》報導，范姜彥豐抓包粿粿婚內出軌王子，兩人偷情紀錄不僅有文字訊息、照片，甚至他手上還握有兩人裸體相擁證據。
報導更指出，范姜彥豐覺得自己受到很大屈辱，透過友人向週刊發聲痛批粿粿整天都在玩樂，也不回家，根本沒有好好盡責照顧「家人」。
針對出軌風波，粿粿於11月1日公開回應與道歉，並稱范姜彥豐原本開出1600萬作為離婚條件，還找了徵信社謝老闆，後協商過程砍價到1200萬，提出中間的400萬當作為維持家庭的費用，讓粿粿直呼「我當下真的楞住了，就是我不知道什麼事情會變成這樣，所以我沒有答應你的條件。」並否認要求范姜彥豐放棄婚後財產分配。
粿粿也直言，婚後購買的房產頭期款及房貸大部分都是由她支付，大部分家庭開支都由她負擔，也曾借錢給范姜彥豐投資，甚至連生產、坐月子的費用都是她付。
針對粿粿長達17分鐘的回應，對此，范姜彥豐1日PO文反擊直批粿粿「慣性說謊」，他在文中寫道：「17分鐘的聲明中，鋪天蓋地的謊言和誇飾，以及惡意醜化，對於慣性說謊而言，這樣的說詞似乎也不太令人意外…3年的婚姻中，我不曾否認過彼此的努力，因此並未在10/29的聲明中提及夫妻間的日常私怨，畢竟如果一方只是一昧的用謊言和誇飾，來掩蓋事件真相，最後可能也只是被認為各說各話，而模糊真正的焦點『婚姻出軌』。因此，諸多謊言，這邊簡單回覆，現在及未來就不一一回應了。」
范姜彥豐澄清，「懷胎十月的辛苦，我心疼但無法分擔，因此即使是在經濟沒有餘裕的狀況下，我承諾生產相關的所有支出全由我處理，不用擔心，事後因為保險支付全額生產費用，也意外省下了這筆開銷。當時為了感謝太太的辛苦，仍盡力將自己的心意，轉化為其他形式，帶太太去買精品包、買單眼相機、電腦等，就希望盡自己所能，慰勞太太生產的辛苦，而以上卻只被形容為一句『生產費用都是自己處理的』真的無奈...。」最後強調粿粿不應誤導大家婚內出軌的時間線。
延伸閱讀
理想混蛋小巨蛋演唱會吸2.2萬粉！ 嗨曝攻雄蛋時間點
任容萱突認分手模特兒男友！回應「Selina懷孕傳言」曝她現況
影/謝侑芯生前最後專訪！轉行拍大尺度照 喊：覺得自己裸體很好看
其他人也在看
范姜彥豐婚變後首現身 「暴瘦11公斤」隻字未提粿王
范姜彥豐10月29日震撼宣布與妻子粿粿（江瑋琳）婚變，並拋出核彈級指控，揭露對方婚內與男星王子（邱勝翊）出軌，事件延燒震撼全網，天后闆妹更在社群爆料，美國行「還有一對沒有被爆」，再掀輿論風暴。歷經婚姻風波後，范姜彥豐今（3日）晚間終於首度公開露面，引發外界高度關注。中時新聞網 ・ 12 小時前
吳音寧接台肥董座 洪孟楷曝：支持綠營的地方大老都看不下去
台肥公司日前公告，由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧擔任農業部指派法人董事代表，將成為台肥新任董事長，現任董事長李孫榮將卸任。國民黨立委洪孟楷對此人事案提出質疑，並透露連長期支持綠營的地方人士也對此感到不滿，認為相當離譜。中天新聞網 ・ 22 小時前
【水象星座運勢】11/4 巨蟹座事業得運、天蠍座把握商機、雙魚座設立界線
★巨蟹座：事業順利，得主管賞識、貴人相助、家人支持。易有額外工作出現。 ★天蠍座：忙碌奔波，容易出差，有跨部門或遠距合作的需要。把握賺錢商機。 ★雙魚座：家人情緒、家庭狀況帶來干擾，須有界線。適合整理佈置居家環境。太報 ・ 1 小時前
頭痛多達14種，99％以上找不到原因，這一型頭痛最多人有
頭痛幾乎人人都有過，俗話說：「頭痛不是病，痛起來要人命」，這句話其實說錯了，頭痛本身就是一種疾病，還會造成失能，像是偏頭痛，而腦瘤、腦中風、腦動脈瘤也會造成頭痛，甚至死亡，不可不慎。 根據臨床統計資料顯示，民眾因頭痛求診的常見原因，有從來不曾頭痛，卻突然發生嚴重頭痛，也有病患原本就有頭痛，但是變得比較嚴重，還有病患則是長期頭痛，擔心是腦瘤、腦中風等，就醫希望找出病因。 頭痛發生原因非常廣泛嘉義大林慈濟醫院神經內科主治醫師邱孟祈指出，頭痛是一種常見的症狀，但其實大腦本體沒有痛覺神經，腦子裡不會直接產生疼痛，頭痛是來自於大腦旁邊的腦膜、血管、神經等受到刺激而產生疼痛。 邱孟祈表示，頭痛發生原因非常廣泛，根據病因可以簡單分為原發性頭痛和次發性頭痛，所謂的原發性頭痛就是找不到明確的原因，高達99％以上；而次發性頭痛則是由頭部結構異常、外傷、感染、發炎、藥物、環境刺激或其他疾病所引起，種類遠比原發性頭痛多的更多。 根據國際頭痛學會的定義，頭痛分類可多達14種以上，原發性頭痛包括：「偏頭痛」、「緊縮型頭痛」、「三叉自律神經頭痛」、「其他原發性頭痛疾病」；次發性頭痛包括：「頭部或頸部外傷或傷害頭痛」常春月刊 ・ 27 分鐘前
明年夏天有望放「高溫假」？ 交通部11月將提修正草案｜#鏡新聞
雖然夏天已經過去了，但高溫假議題仍然備受討論，立委建議訂定高溫假，保障戶外勞工健康，交通部表態支持，並預計11月提出修法草案。氣象署說明，當氣溫達37至38度將發布紅色警示，相關單位須啟動應變措施。不過企業界反彈，憂心假期過多、營運受影響，勞工團體則強調，希望勞工在極端氣候下有退避權。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 24 分鐘前
粿粿落淚博同情！范姜彥豐遭公審「軟飯男」 律師親上火線爆氣回嗆
范姜彥豐指控妻子粿粿婚內出軌「王子」邱勝翊鬧得滿城風雨，更痛斥2人「道德淪喪」。事後，王子承認與粿粿的交情「超過了朋友間應有的界線」，粿粿落淚坦言確實有「逾矩行為」。事件延燒至今，范姜彥豐因此遭諷「吃軟飯」、「軟飯男」，他的委任律師蔡鈞如看不下去，親上火線回應酸民對案情的質疑。自由時報 ・ 2 小時前
準備閃人？政經風險升溫 中國星巴克出售60%股權「退居二線」
即時中心／林耿郁報導全球咖啡連鎖巨頭星巴克（Starbucks）宣布，將把其中國零售業務控股權出售給中國本土投資公司博裕資本，估值高達40億美元（約新台幣1,240億元），是近年跨國消費品牌在中國最大規模的股權轉手交易之一。民視財經網 ・ 53 分鐘前
台肥有多肥？郭正亮爆綠基層大反彈：沒一個認同吳音寧
吳音寧將出任台肥董事長，年薪上看1500萬，引肥貓質疑。前立委郭正亮直言，台肥經手的交易驚人，連綠營農業縣市立委、首長都不能認同吳音寧。中時新聞網 ・ 9 小時前
道奇山本由伸無人能敵！追平「神之左手」24年鬼神紀錄
體育中心／徐暐喆報導MLB美國職棒洛杉磯道奇「日籍強投」山本由伸在世界大賽拿下MVP，驚人的壓制力被外界封為「日本最強投手」，山本由伸精采的表現也追平2001年世界大賽「神之左手」蘭迪·強森（Randy Johnson）的紀錄。FTV Sports ・ 1 天前
川普施政滿意度創低！CNN民調：37%滿意 63%不滿意
川普施政滿意度創低！CNN民調：37%滿意 63%不滿意EBC東森新聞 ・ 1 小時前
沒注意到就被罰1800元！騎車總得確認「１標誌」超崩潰，警察揭正確做法
台灣交通號誌設計多元，機車左轉規則更是五花八門，不僅讓駕駛人在陌生路段倍感困擾，也成為交通安全的一大隱憂。日前一名男子在網路上抱怨機車左轉規則過於複雜，感嘆每次轉彎都像在「打二戰」般壓力山大，詢問「機食尚玩家 ・ 1 小時前
北捷板南線隨機傷人案！突然持美工刀攻擊高中生 女子遭判刑4年6月
去年11月間，北捷板南線發生持刀傷人事件，王姓女子搭乘捷運返家，卻突然持美工刀攻擊高中男學生，其他乘客見狀紛紛跳出來幫忙，王女最後被警方壓制逮捕。案經新北地院審理，考量王女患有思覺失調症，應減輕刑責，因此依殺人未遂罪判有期徒刑4年6月，刑期執行完畢後須接受2年監護。三立新聞網 setn.com ・ 31 分鐘前
范姜彥豐、粿粿結局？律師預言「三輸」：難複製Andy老師 曝唯一贏家
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。在范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於1日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。對此，就有律師分析，此事件最終恐形成「三輸案件」，唯一贏的就是吃瓜群眾。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
杜拜天價咖啡一杯3萬元！ 創金氏世界紀錄限量400份
這款「Nido 7 Geisha」誕生於2025年8月的「巴拿馬精品咖啡大賽」（Best of Panama），該賽事被視為全球最具指標性的咖啡拍賣會。此款為水洗處理的咖啡豆，以史無前例的98分驚豔專家，創下史上最高分，打破先前的96.5分紀錄，22位國際評審中更有6位給出滿分100分。由於產量極...CTWANT ・ 1 小時前
台中變態男燒死母女竟扯保費糾紛！嗆「被吃夠夠」遭聲押禁見
台中市烏日區近日發生駭人聽聞的縱火害命慘案，一名許姓變態男不爽被女房東要求搬走，竟倒車衝撞她家造成她跟女兒活活燒死，案發後筆錄時許男竟扯是跟對方有保費糾紛，不滿對方要趕走自己全家，「吃人夠夠」，目前他已被檢方在今（4日）凌晨聲押禁見。中天新聞網 ・ 1 小時前
大學第一年過得不如預期？你並不孤單
許多新生懷抱著高度期待，認為大學將會是人生中最美好的幾年。BBC NEWS 中文 ・ 51 分鐘前
吳音寧空降無人認同？郭正亮曝台肥驚人內幕
[NOWnews今日新聞]行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧，將出任農業部指派法人董事代表，成為台肥新董事長。對此，前立委郭正亮昨（3）日痛批，台肥其實是土地開發公司，其經手的交易量相當驚人，這次吳...今日新聞NOWNEWS ・ 39 分鐘前
吳音寧董座生變？台肥昨夜連發3公告！法人董事改為張滄郎
台肥公司人事異動，引發外界矚目。原先各界預期，行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧將順利接任台肥新任董事長。不過，台肥昨（3）日晚間近9點再度發布重大公告，宣佈法人董事代表調整，由台肥總經理張滄郎接任法人董事，取代農業部資源永續利用司司長莊老達。這也是台肥四天內第三度於深夜公告人事變動，其中昨夜就發了三次公告，引發討論。中時新聞網 ・ 46 分鐘前
范姜彥豐控粿粿偷吃王子 曹西平不忍了說重話
范姜彥豐指控妻子「粿粿」江瑋琳婚外出軌，與「王子」邱勝翊之間感情不單純，更痛斥2人道德淪喪，事後王子承認與粿粿交情「超過朋友間應有界線」，粿粿也認了確有逾矩行為，但粿粿公開長達17分鐘影片，稱結婚3年與范姜常因金錢觀與育兒觀意見分歧，婚姻早有裂痕。自由時報 ・ 1 小時前
黃明志聲明說謊！「藍色藥丸是搖頭丸」否認2罪保釋金額曝
黃明志聲明說謊！「藍色藥丸是搖頭丸」否認2罪保釋金額曝EBC東森娛樂 ・ 21 小時前