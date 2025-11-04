抓包粿粿「全方位不倫」 范姜彥豐傳手握「裸體相擁」鐵證

出軌風波持續延燒！粿粿1日以17分鐘長片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，但澄清2人沒有一起住。根據媒體報導，范姜彥豐手握「粿王」裸體相擁證據。

范姜彥豐（左）稱擁有粿粿（右）與王子（中間）出軌的證據。（圖／翻攝自粿粿IG）

根據《鏡週刊》報導，范姜彥豐抓包粿粿婚內出軌王子，兩人偷情紀錄不僅有文字訊息、照片，甚至他手上還握有兩人裸體相擁證據。

報導更指出，范姜彥豐覺得自己受到很大屈辱，透過友人向週刊發聲痛批粿粿整天都在玩樂，也不回家，根本沒有好好盡責照顧「家人」。

針對出軌風波，粿粿於11月1日公開回應與道歉，並稱范姜彥豐原本開出1600萬作為離婚條件，還找了徵信社謝老闆，後協商過程砍價到1200萬，提出中間的400萬當作為維持家庭的費用，讓粿粿直呼「我當下真的楞住了，就是我不知道什麼事情會變成這樣，所以我沒有答應你的條件。」並否認要求范姜彥豐放棄婚後財產分配。

粿粿也直言，婚後購買的房產頭期款及房貸大部分都是由她支付，大部分家庭開支都由她負擔，也曾借錢給范姜彥豐投資，甚至連生產、坐月子的費用都是她付。

粿粿認了跟王子「有踰矩行為」，但澄清2人沒有一起住。（圖／翻攝自粿粿IG）

針對粿粿長達17分鐘的回應，對此，范姜彥豐1日PO文反擊直批粿粿「慣性說謊」，他在文中寫道：「17分鐘的聲明中，鋪天蓋地的謊言和誇飾，以及惡意醜化，對於慣性說謊而言，這樣的說詞似乎也不太令人意外…3年的婚姻中，我不曾否認過彼此的努力，因此並未在10/29的聲明中提及夫妻間的日常私怨，畢竟如果一方只是一昧的用謊言和誇飾，來掩蓋事件真相，最後可能也只是被認為各說各話，而模糊真正的焦點『婚姻出軌』。因此，諸多謊言，這邊簡單回覆，現在及未來就不一一回應了。」

范姜彥豐澄清，「懷胎十月的辛苦，我心疼但無法分擔，因此即使是在經濟沒有餘裕的狀況下，我承諾生產相關的所有支出全由我處理，不用擔心，事後因為保險支付全額生產費用，也意外省下了這筆開銷。當時為了感謝太太的辛苦，仍盡力將自己的心意，轉化為其他形式，帶太太去買精品包、買單眼相機、電腦等，就希望盡自己所能，慰勞太太生產的辛苦，而以上卻只被形容為一句『生產費用都是自己處理的』真的無奈...。」最後強調粿粿不應誤導大家婚內出軌的時間線。

范姜彥豐1日發文。（圖／翻攝自范姜彥豐IG）

