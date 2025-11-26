抓包親媽不倫前夫！女星痛揭他「超慘現況」不忍了：自己種的因

娛樂中心／台北報導

女星蔣萍之前與編劇老公結婚後，卻發生老公與自己的媽媽發生不倫，心痛至極決定離婚結束這段婚姻。她近來上節目《新聞挖挖哇！》中提到此事，坦言現在前夫已經60多歲，過去不肯工作，但因為自己種下的因，導致現在沒人肯對他伸出援手，只好去當保全。

女星蔣萍之前與編劇老公結婚後，卻發生老公與自己的媽媽發生不倫。（圖／資料照）

蔣萍在節目透露父母的年紀相差16歲，所以媽媽和老公的年紀反而接近，現在80歲的爸爸原本跟哥哥住，但因為不想拖累小孩，留了一張紙條，「我去住榮民之家了。」就搬走，父母至今也未離婚。

而蔣萍先前曾表示想跟媽媽說已經原諒她對自己造成的傷害，對於前夫也正慢慢放下傷痛中，當時被問有無復合可能？她聊到前夫之前回台提出帶著孩子到北海岸一遊，回想在車上時前夫不斷拉近距離想要聊天，但她完全不給機會，「我連坐在他對面都沒辦法，毫無食慾。」

至於前夫近況，蔣萍在《新聞挖挖哇！》節目則透露前夫的個性一直想要依附於另一個人，但之前都不去找工作，所以前夫現在去當保全，主持人問，「你會覺得是報應嗎？」蔣萍則認為，「我會覺得那是你之前種的因。」

