抓包賣"簡體字"作業! 小北百貨致歉火速下架

生活中心／綜合報導

現在要找到MIT商品實在越來越難，但有網友發現，小北百貨竟然賣一款"簡體字作業袋"，PO上網直呼是認真的嗎？不過，小北百貨火速回覆，強調是廠商的提報品和最後上架的不同，但已經通知全台194間門市下架，也強調作為本土企業，會恪守繁體中文為主要通行文字。

走進店內琳瑯滿目，要找什麼幾乎都能找到，更可以說是家長「支援前線」的好夥伴，但日前小北百貨架上的這個商品，在網路上引起討論。透明袋子，裡頭還有一張學科分類卡，但仔細看，不只字是簡體，還有羅馬拼音，民眾看到拍下照片PO上網直呼，小北百貨，你認真的嗎，之前賣防災包，現在賣簡體作業袋。網友也留言，光是作業就不一樣，公民科原地消失；還有眼尖網友發現，上頭寫的是"進口商精品"，確實是國外製品？其他民眾：「這樣不太好，為小朋友應該更不懂吧，沒有教。」其他民眾：「應該沒關係吧，反正多學一些不同的方法也滿好的。」

廣告 廣告

小北百貨遭爆賣「簡體字作業袋」 官方火速下架網友大讚

網友在小北百貨發現簡體資料袋，PO上網遭炎上。（圖／@phage_asteroid）





8號上午，實際到店裡，已經找不到同款商品，只有其他純透明資料袋。店員：「那一種我們沒有專門的欸，我們家的袋子都是只有透明的。」其實在民眾po文隔天，小北百貨就馬上留言回覆，強調已經在第一時間通知全台194間門市全面下架，也重新檢查文教類相關產品。更強調作為台灣本土企業，一向恪守繁體中文為主要通行文字。

小北百貨遭爆賣「簡體字作業袋」 官方火速下架網友大讚

小北百貨火速回應，強調馬上下架，並恪守繁體中文是主要通行文字。（圖／民視新聞）

小北百貨行銷部公關經理吳澄彥：「因為一開始廠商其實他們報價的時候，提報品跟最後上架的商品是有不同的，我們有非常嚴謹跟嚴格的審查機制跟流程以及過程，但是進貨過程當中，畢竟採購人員他不可能在194家門市去做點貨，針對這個情況，未來我們也會再加強，我們的這個進貨檢驗的流程。」畢竟現在要找到MIT商品已經越來越不容易，但小北百貨下架速度之快，也讓網友們大讚，處理效率一百分，願意傾聽民意，實在是公關危機的範本，會一直光顧。

原文出處：小北百貨遭爆賣「簡體字作業袋」 官方火速下架網友大讚

更多民視新聞報導

太子集團董事長陳志遭逮！人在柬埔寨被捕 即將被遣送返中

2030年7職業恐消失！美報告：「這招」能救命

強烈冷氣團+輻射冷卻發威！17縣市低溫特報 新北恐跌破10度

