抓包賴清德自創憲法 葛如鈞：總統你還好嗎

▲總統賴清德不滿立院迄今未審總預算，25日重砲痛批藍白，沒資格談憲政。（圖／記者朱永強攝，2025.12.20）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德不滿立院迄今未審總預算，25日重砲痛批藍白，並說《憲法》明文規定，立法院對明年度的預算要在今年12月31日前審竣完畢。不過事實上，《憲法》並無相關規定。國民黨立委葛如鈞酸，賴氏憲法不要來，真總統就別說假訊息！所謂「憲政」，不是總統可以隨口加註的政治口號。

葛如鈞說，《憲法》只規範立法院會期，而這個立院會期已延至1月31日；至於預算審查時程，相關規定出自《預算法》，而且在2001年改制後，實務上從來沒有在11月底前完成，這已經變成一個「長期且被默認的制度現實」，不是今年才發生的問題。總的來說，很不幸的，預算延宕是常態，準時完成才是少數。

廣告 廣告

葛如鈞說，問題在於，賴清德不只是一般政治人物，而是曾任立委、行政院長，對預算制度的歷史與實務不可能陌生。當一位總統以錯誤的「憲法明文規定」指控在野黨不守憲，真正受傷的不是哪個政黨，而是《憲法》本身的權威。

葛如鈞說，若連總統都可以依政治需要自行發明一套「想像中的《憲法》」，那人民要求他遵守真正的《憲法》，並非苛責，而是民主制度最基本的自保。而此次總統的論述「你們不守憲，沒資格談論憲法，要求別人守憲」的指控與訴求，在被眾人發現原來其引述的是獨有的「賴氏憲法」後，不攻自破；但也突顯了令人不必細思也極恐的事實：我們的總統還好嗎？他，真能帶領國家守住《憲法》嗎？我們，指控他的毀憲亂政，難道是真？那又有誰能來制衡？

更多 NOWnews 今日新聞 報導

賴清德批立院不審總預算 藍回嗆：朝野衝突根源在總統不尊重憲法

影／蔡英文平安夜悼北捷殺人案 鄭麗文酸：讓賴清德一直芒刺在背

批憲法法庭違法暗助賴清德 羅智強：別讓12月25日變成毀憲紀念日