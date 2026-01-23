抓包黃國昌攜出機密！周玉蔻「揪過程1細節」：官員顯然早有防範

政治中心／黃依婷報導

民眾黨立委黃國昌遭爆將國防機密資料攜帶出辦公室，更被揭露前後時間長達1分多鐘，根本不是其所稱的30秒，且其中還有42秒的時間是監視器死角，讓外界擔憂有翻拍資料疑慮。對此，資深媒體人周玉蔻也驚覺，現場的國防部官員其實早有防範。

周玉蔻發文，弄了半天，當天緊盯著黃國昌，瞬間抓到他涉嫌夾帶國防機密資料溜出立法院委員會的，就是當時在現場的國防部官員，讓她驚呼「這些官員顯然早有防範！給一萬個讚」。

根據民進黨立委林楚茵說法，身為當天出席機密會議的外交國防委員會委員，許多人可能很難想像，當時氣氛有多緊張！她也還原現場指出，機密會議進行到國民黨的牛煦庭質詢，質詢約一分鐘，國防部官員突然大喊「會議暫停！黃國昌委員沒有繳回機密資料！」當時會議室內瞬間空氣凝結，所有人都知道事情嚴重，會議主席王定宇召委當下立刻裁示「快去追回來」。

林楚茵直言，「洩漏軍購機密」不是一句雲淡風輕的「綠營抹黑」就能脫罪，更何況機密內容有許多仍在與美國國防部洽談，「不只有軍購機密，還牽涉台美互信」。而黃國昌事後竟狡辯「這是什麼機密？未來美國會公布」，但機密在解密前本就不能洩漏。黃國昌不是不懂而是刻意扭曲，就是這種「不把國家安全當一回事」的態度令人憤怒。

