抓包黃國昌編故事騙美大咖議員 他批民眾黨「越洋詐騙」：說謊不打草稿

政治中心／施郁韻報導

美國參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker）在X平台發文直言，對台灣在野黨在國會如此大幅削減總統賴清德的國防預算，令人失望。民眾黨主席黃國昌稱，已經在社群用英文做回覆，卻被台灣青年世代共好協會理事長張育萌抓包編故事騙韋克爾。

共和黨籍的韋克爾（Roger Wicker）晚間透過社群媒體X推文指出，看到台灣反對黨在立法院中大幅削減總統賴清德提出的國防預算，讓他感到失望。原本的預算提案是為了急需的武器系統提供資金。鑑於中國威脅日益加劇，台灣立法院應該重新考慮。

民眾黨3日在X轉發推文並回覆：「作為一個民主國家，台灣在強化國防能力時，必須依循既有的法律程序，而相關作為往往超出年度例行預算的範疇。依據《預算法》，所謂的『特別預算』必須先經立法院通過具體的『特別條例』予以授權，行政部門方能依法提出正式的預算案。」

民眾黨提到，針對美國國防安全合作署（DSCA）在去年11月所發布的相關軍售公告，「台灣民眾黨已提出一項『特別條例』草案，目的在於提供必要的法律依據，使行政部門得以推動與美國相關的國防採購事宜。我們樂見您對本黨團所提出之特別條例的關注，也非常願意與所有關心台灣的國際夥伴進一步交流意見、深入討論。」

張育萌4日晚間在臉書發文痛批「民眾黨哪來的膽子，竟敢公然編故事，騙美國參議院軍委會主席？」美國參議院軍事委員會主席韋克爾直接發文點名，黃國昌完全不敢正面回應，稱民眾黨已經回應「直接在社群平台上用英文回覆」。

張育萌表示「不看還好，一看真的要氣昏！」民眾黨竟然用官方帳號，反過來幫韋克爾參議員上公民課。「民眾黨『教』韋克爾說：台灣的『任何特別預算，都必須先經立法院通過的特別條例授權』。民眾黨真的天真到以為，從政超過38年的韋克爾會不懂什麼是『特別預算』嗎？韋克爾參議員大學畢業後，可是去空軍服役，一路當到中校。他踏入政治領域後，一路從議員助理，當選過州參議員、聯邦眾議員，現在是聯邦參議員，也是參議院軍事委員會主席。所以，民眾黨到底哪來的自信，認為這麼資深的美國政治人物，需要他們來教他預算制度？」

張育萌說：「最扯的是，民眾黨的回應竟然隻字不提政府早就提的1.25兆《國防特別條例》，直接把整件事講成，他們民眾黨《軍購條例》才讓軍購可以進行。不要說我斷章取義，這就是民眾黨寫的！「講得好像沒有民眾黨，軍購就被卡住一樣」。

張育萌提到，行政院早在去年11月27日，就已經把《國防特別條例》送到立法院了，提供必要的法律授權。「民眾黨完全是創造一個平行宇宙，在這個時空，民眾黨竟然變成推動對美軍購的正義使者。但如果藍白把行政院版的《國防特別條例》好好進入委員會，嚴格審查、理性討論，『必要的法律授權』不是早就有完成嗎？最諷刺的是，民眾黨自己也承認，他們提的條例內容，就是根據去年11月美國的對台軍售公告。那不就看公開的公告就好了？到底為什麼要拖兩個月，又特地跑到美國一趟，最後還要編這一套爛故事？」

最後張育萌直言，「黃國昌大概以為，他騙得過台灣人，就可以再去騙美國參議院軍委會主席嗎？這種政客說謊不打草稿。黃國昌這次，已經從國內詐騙，升格成越洋詐騙。民眾黨早就變成跨國詐騙集團。」

