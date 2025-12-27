抓包! 清潔員自帶紙屑放置分隔島 拍完照再夾起

南部中心／綜合報導

有民眾在台南歸仁區的歸仁八路上，發現清潔車輛在停在分隔島邊，車上突然跳下一名清潔人員，詭異地自帶"紙屑"，夾放到分隔島上，拍照存證後，又夾起"紙屑"上車；民眾質疑，撿拾垃圾的公務，已經變成做交代的嗎？對此，環保局解釋，原來是委外廠商要做工作紀錄留存，一時便宜行事，遭到誤解，並不是真實的摸魚現場。





清潔員自備紙屑拍完照再夾起 整個過程被民眾拍下

詭異清潔員自帶紙屑垃圾，放在分隔島上拍照後，再夾起垃圾跳上車！（圖／翻拍網路）

民眾途經拍下，兩輛一組的清潔車隊，慢慢地行駛在靠近分隔島的車道上，突然間前方清潔車打開，跳下一位手持垃圾夾的隊員，詭異的是他還自帶紙屑垃圾，放在分隔島上拍照後，再夾起垃圾跳上車，完成了清潔垃圾的紀錄。整個過程被民眾拍下，質疑現在撿拾垃圾的公務，已經變成做交代的摸魚現場，嚴重影響市府環保局形象。





清潔員自備紙屑拍完照再夾起 整個過程被民眾拍下

各單位清潔垃圾都有工作紀錄，得留存上報，現場應是工作後補做紀錄！（圖／民視新聞）









環保局出面澄清，強調該路段其實有多個單位負責，除了市府環保局的清潔隊，還有委外廠商，甚至是公路局的委外單位，都有類似的路面清潔工作，各單位都有工作紀錄，得留存上報的需求，從過程看應該只是工作後補做紀錄，並不是真的只做交代在摸魚。

市府環保局強調，補拍的作業方式也違反合約規範，除了要求廠商改善，也會處以懲罰性違約金。





原文出處：清潔員自備紙屑拍完照再夾起 整個過程被民眾拍下

