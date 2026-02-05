抓包90歲阿公偷聞孫子女友貼身衣物！網建議1招制止

住2樓的阿公某天突然去3樓哥哥的房間。（示意圖／翻攝自pixabay）





八點檔劇情真實上演！一位網友表示，住2樓的阿公某天突然去3樓哥哥的房間，熟門熟路地翻開衣櫃，拿哥哥女友的貼身衣物來聞，整個過程全被該名網友看見，令他陷入道德兩難。

手機錄下阿公的荒唐秘密

這名網友在Dcard論壇上發文分享，全家人平時分層居住，阿公住2樓，哥哥與女友住3樓，原PO則住4樓。某次放假，阿公以為家中無人，竟放著2樓的廁所不用，神祕地爬上3樓哥哥的房間。心生疑竇的原PO悄悄跟在後頭，並開啟手機廣角鏡頭錄影，沒想到卻錄下了令人崩潰的畫面。90歲的高齡阿公竟熟練地翻開衣櫃，翻找並聞起哥哥女友的貼身衣物，動作之熟練顯然已非第一次。

兩難的抉擇

目睹這一切的原PO躲回房間後，看著手機裡的錄影紀錄，心情久久無法平復。他坦言這是一場極其困難的抉擇，一邊是撫養自己長大的阿公，年事已高且面子掛不住；另一邊則是同住的親哥哥。原PO擔憂，一旦將事情公諸於世，恐怕會引發慘烈的「家庭革命」。若告訴哥哥，兄弟關係與家庭氣氛勢必降至冰點；若不說，又覺得對不起受害的哥哥女友，且放任這種變態行為繼續發生，心裡那關也過不去。

網友熱議

貼文一出掀起網友熱議，紛紛留言「90歲還能坐牢嗎」、「片看太多在幻想？」、「裝作沒看到不行嗎」、「不一定會家庭革命吧，主要還是要看你哥哥怎麼處理這件事情，可以故意問阿公有沒有去房間，因為有東西不見，讓阿公知道你哥哥有察覺到這件事，然後建議你哥出門要鎖門」、「報警」、「跟你哥說要鎖門」、「相信你哥是個理智的人，他會平衡兩者找到最好的方法」。

廣告 廣告

衛生福利部曾指出，只要一切不受到歡迎的、與性或性別有關，會讓您感到不舒服不自在、覺得被冒犯、被侮辱的言行舉止。在嚴重的情況下，甚至會影響到您就學或就業機會的表現，或影響日常生活之進行，就可能構成性騷擾。性騷擾是一種對人身安全的傷害，任何人都有可能被性騷擾，嚴重的性騷擾行為可能演變成性侵害或強制猥褻，因此遇到性騷擾一定要勇於制止、勇敢說不。

東森新聞關心您

尊重身體自主權！請撥打113、110

更多東森新聞報導

外送員送餐「偷聞女鞋」全被拍 網傻眼：提神醒腦？

貼身衣驗出DNA！他猥褻女同事給600萬+出國 仍挨告

剛搬進宿舍！室友想借私密物 網友狂喊母湯

