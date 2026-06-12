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（圖／本報系資料照）

毒駕問題嚴重，行政院長卓榮泰11日出席今年警察節慶祝大會，語氣激動、數度拉高分貝指出，打黑反毒是一場看不到終點線的戰爭，勉勵在場員警要徹底打贏這場「選戰」；儘管卓揆察覺口誤後立即改口稱「戰爭」，仍讓人嗅出濃濃選舉味。

新興毒品氾濫並非一朝一夕，從搖頭丸、K他命、毒咖啡包，到近期「喪屍煙彈」，都是利用進口化學原料調配製成，任意更改其中一個成分，就可輕易躲過查緝，但法務部和衛福部的毒審會卻每3個月審查一次，政府法令追著跑，當然給毒販可乘之機。

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以依托咪酯為例，民國113年8月才被列為三級毒品，同年11月改列二級毒品，由於施用方便，若不是毒駕問題引起社會重視，警方去年11月正式執行毒品唾液快篩執法，「喪屍」恐早已滿街跑。但這一抓不得了，今年1至4月就累計4725件，若認真全時段執法，數據恐已破萬。

然而，行政院直到5月彰化和新北同日發生了毒駕撞死人事件才動起來。行政院會6月11日祭出14項具體措施，要用嚴刑重罰來嚇阻毒駕，但修法多到讓人眼花撩亂還來不及理解，未料當晚又發生桃園員警追緝毒駕時，毒蟲撞死2名無辜民眾的不幸事件。

每當重大事件發生，社會就有「治亂世用重典」聲音出現，民進黨也習慣藉修法弭平民怨，把修法當作政策萬靈丹。但詐騙、毒品等跨境犯罪，不但無法閉門造車、關起門打擊，更不是把「喪屍」關進牢裡看不見就沒事，後續矯治和校園教育才是重點。顯然民進黨確實很會打選戰，但對於毒品作戰卻缺乏長期戰略。