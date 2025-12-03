抓基隆自來水汙染源 國光客運保修廠涉重大違規勒令停工
基隆多區自來水在上月27日被反映有「油味」，經查發現是基隆河八堵抽水站受油污染。環境部與基隆環保局調查污染源，今（3）日宣布發現水源區內盛星動力公司（國光客運保修廠）涉重大違規，未經許可排放廢水，當場勒令停工。
環境部表示，環境部水質保護司與基隆市環保局組成聯合稽查小組，對八堵取水口高風險區域搜索，稽查人員鍥而不捨於12月1日查獲水源區內盛星動力公司（國光客運保修廠）涉重大違規。
環境部指出，該廠未設處理設施且未經許可排放廢水，違反水污法第14條，且場內貯油設施未設防溢堤，違反同法第33條。由環保局當場依法告發並令相關作業停工。此外，亦已鎖定其他疑似污染源刻正蒐證中，後續將啟動環檢警平台偵辦追查污染源，絕不寬貸。
而為避免類似事件影響供水，環境部12月1日召開「強化飲用水原水水質管理」會議，建議台水公司採行3點精進措施：
第一，阻絕油污防護機制，提高例行巡查頻率，取水口常設更新「攔油索」及「吸油棉」雙重防護，維持攔污阻絕於取水口。
第二，提升監測設備效能，即刻起要求操作人員每2小時原水嗅辨紀錄，以熱嗅檢測強化人為監控。儘速完成新型「水中油監測儀」佈設測試，重新評估現有油膜監測儀位置以有效預警。
第三，水源取水改善策略，建議台水公司評估調整取水模式，如將原水先送新山水庫再進入淨水場，以緩衝穩定水源水質。
環境部強調，飲用水安全是民生基本需求，將持續做為地方政府最強力的後盾，除協助追查污染源外，將持續透過強化監測技術與預警制度，協助台水公司與基隆市政府建立更嚴密的防護網。在確認水質安全無虞前，把關絕不鬆懈，請基隆市民放心。
責任編輯／洪季謙
更多台視新聞網報導
暖暖、仁愛3.5萬戶用水吃緊 台水調度新山淨水場：供水暫無影響
謝國樑宣布成立前進指揮所 曝汙染問題3天未解決：3萬5千戶恐停水
自來水連日飄汽油味！基市府依《違反飲用水管理條例》開罰台水50萬
其他人也在看
變天了！全台急凍3天「最冷時間出爐」 雨下最猛地區曝光
變天了！台北今（3）日一早就溼溼冷冷，許多通勤族都穿起了雨衣、撐起雨傘。對此，氣象粉專「進擊の天氣小編」指出，最冷時間落在週三晚上至週四清晨，可能會下雨的地區也曝光了，提醒民眾多加留意。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 5
要變天了！雨炸7天熱區一次看 「再探15度以下」時間曝光
台北太陽公公出來了！但要小心日夜溫差大，早出晚歸的民眾記得適時增添衣物。未來的天氣變化如何呢？氣象專家賈新興今（2）日就提醒，低溫再探15度以下的時間，以及3日開始至9日，可能出現下雨情形的地方。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
這天起「全台凍3天」最冷時段曝！週末回暖又變天
生活中心／李汶臻報導近期有關台灣是否時隔9年重現「霸王級寒流」的話題，引發民眾熱議。在全台關心2016霸王級寒流是否再撲台之際，就有氣象粉專針對全台本週天氣變化狀況，作出詳細分析；本週天氣變化大，明（2日）、週二東北季風逐漸南下，北部及東部迎風面局部有雨，氣溫開始下滑。而本波東北季風的最強時段曝光，最低溫有機會下探至11度；而在經歷一連3天的降溫後，週末全台天氣狀況短暫回暖後，又要再變了。民視 ・ 1 天前 ・ 4
入冬第一波冷空氣！低溫跌破11℃ 粉專曝「這天」才回暖
今（2）日環境偏東北風，迎風面桃園以北及宜蘭地區有不定時局部短暫雨。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，明晚至週四（4日）是本波冷空氣最強時段，到週五才會回升，西半部夜間低溫可達11至13度。另外，下週一（8日）又有另一波東北季風將增強南下，各地氣溫傍晚起會逐步下滑。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
本週天氣一圖看！濕冷3天「還恐現11度低溫」 3地區小心
外出注意！今（1）日氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文指出，週三、週四（3、4日）東北季風挾帶水氣來襲，北部、東北部感受濕冷，影響預計持續至週五（5日），期間內「外出請攜帶雨具」；另外，西半部有輻射冷卻，週三晚間至週四上午氣溫低，夜間、清晨不排除出現11度低溫，「早出晚歸者要多做好保暖」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
洛鞍颱風最快這天生成！專家點名「1縣市」連下7天雨
【高沛生／綜合報導】菲律賓東方海面熱帶擾動發展迅速，氣象專家賈新興表示，最快周四、周五就可能生成今年第28號颱風「洛鞍」，一路西進朝南海移動，對台灣無直接影響。不過本週兩波東北季風接力影響，北台與宜蘭降雨明顯，天氣反覆。短期氣候趨勢也顯示，12月中旬起台灣偏暖、宜蘭降雨偏多，冬季前期變化值得留意。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
基隆河油污再現！台水全面停止取水
[NOWnews今日新聞]基隆河上週才因油汙影響水源無法取水，昨（2）日晚間再發現汙染情形。台灣自來水公司今（3）日表示，已全面停止取用河水並加強沿線巡查，將從新山淨水場調度每日支援約1萬噸水量，經評...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 2
越晚越冷！今12度低溫來襲伴雨勢 冷到週六氣溫才回升
今晨觀測資料顯示，迎風面降水回波增多，北部、東北部及東部開始有局部降雨。最新歐洲模式模擬顯示，今日「東北季風」增強、北部、東半部有局部短暫雨，中南部多雲時晴；強冷空氣南下，北台愈晚愈冷，應注意氣溫驟降，其他地區氣溫亦降。各地區氣溫為：北部21至13度、中部15...CTWANT ・ 8 小時前 ・ 2
強冷空氣要來了！下探12℃先濕後乾 本週天氣一圖秒懂
【高沛生／綜合報導】本週冷空氣再度南下，台灣天氣將呈現「先濕、後乾」的明顯轉折。氣象專家提醒，週三深夜至週四清晨是此波最冷時段，北台灣最低溫恐下探 12°C，北部與宜蘭冷意明顯。迎風面仍有局部短暫雨，提醒民眾提前調整衣物，留意日夜溫差加大。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
東北季風發威！本週「最凍時段」曝光 低溫恐跌剩11度
今（1）日華南雲系東移，中部以北有局部短暫陣雨，中午過後將逐漸趨緩，轉為多雲到晴的天氣。天氣風險分析師薛皓天說明，明日底層東北季風逐漸增強，中高層槽線逐漸通過，水氣有稍減少，北部及東部迎風面局部仍有短暫雨，氣溫會開始下滑，中部以南維持多雲到晴天氣，白天高溫也稍下滑，不過感受仍暖熱。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
東北季風挾冷空氣狂襲！最低溫跌破12度 「最凍時刻」曝光
今（3）日東北季風有感增強。氣象專家林得恩表示，台灣中部以北及宜花地區氣溫明顯轉涼，且「愈晚愈冷」，預估今晚至明日清晨降溫最明顯，最低溫可降至12度，且明日起，環境水氣減少，濕冷也將轉為乾冷。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 發起對話
東北季風增強越晚越冷！北台冷3天低溫剩12度
[Newtalk新聞] 今(3)天東北季風增強，北部、東半部轉濕冷，對此，氣象專家吳德榮指出，今天起強冷空氣南下，北台愈晚愈冷，明後天水氣減少，但持續低溫，清晨可能只有12度，台北觀測站則可降至15度左右，週末短暫回溫後，下週會再有一波冷空氣增強。 吳德榮指出，今日東北季風增強、北部、東半部有局部短暫雨，中南部多雲時晴；強冷空氣南下，北台愈晚愈冷，應注意氣溫驟降，其他地區氣溫亦降，各地區氣溫為北部21降至13度、中部15至26度、南部16至29度、東部15至26度。 根據最新模式模擬顯示，明後天水氣減少，北部多雲、中南部晴朗，東半部偶有局部短暫降雨的機率，清晨苗栗以北平地最低氣溫約可降至12度，台北觀測站則可降至15度左右。與上月最強一波類似，仍屬東北季風等級，未達「大陸冷氣團」標準，但今起三天北台明顯轉冷，明後天清晨其他地區因「輻射冷卻」加成、亦偏冷，應注意保暖。 這波冷空氣預計週末減弱，但6日清晨仍有輻射低溫、白天起氣溫逐日回升；8日將會再有一波東北季風增強，水氣增多、氣溫略降，迎風面北部、東半部有局部短暫降雨的機率，9日季風減弱，水氣漸減、氣溫略升，迎風面降雨範圍縮小、機率降低。新頭殼 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
今晚變天！東北季風將增強 北、東部降溫有雨
即時中心／林耿郁報導今（2）天環境偏東北風，迎風面桃園以北、宜蘭地區有不定時局部短暫雨，花東及中南部山區亦有零星短暫雨，入夜之後東北季風增強，基隆北海岸、大台北及宜蘭地區雨勢有增大趨勢。民視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
東北季風增強+高壓 今晚至明晨北台灣低溫探12度
生活中心／綜合報導受東北季風增強及高壓影響，今晚開始全台將有感變冷！氣象署預估週三晚間至週四是最冷時刻，各地低溫將下探14至16度，北台灣有機會下探12度，預計週六週日氣溫回穩，下周一東北季風又再增強，北台灣將再度明顯降溫。民視 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
清晨最低溫14.5度！入夜後北台灣明顯轉涼 周末漸回溫
中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在新竹縣關西鎮的攝氏14.5度。氣象署表示，今天（2日）夜晚清晨各地偏涼，中南部日夜溫差較大，達10度以上，入夜之後隨著東北季風增強，北部、東北部及東部天氣將明顯轉涼。明天天氣如何？氣象署指出，明天（3日）東北季風增強，北部及宜蘭天氣明顯轉涼，周四、周五（4日、5日）東北季風持續影響，周六到下周一（6日到8日）各地氣溫逐漸回升。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 1 天前 ・ 6
急凍！東北季風增強「低溫降至12度」 中部高山有望出現降雪
【緯來新聞網】中央氣象署指出，隨著東北季風明顯增強，台灣今日迎來入冬以來首波冷空氣，氣溫驟降，民眾需緯來新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
要變冷了！氣象署揭「今入夜後明顯轉涼」 最低溫時間曝光
即時中心／高睿鴻、陳治甬報導天氣要變冷了！氣象署預報中心技正謝佩芸今（2）早說明，雖然今天台灣各地，大多都是舒適、穩定、晴朗的好天氣，但明天起，受東北季風影響，天氣將出現明顯變化。她說，各地氣溫均會明顯下降，北部、東部地區降雨也將增加；中南部地區早上可能還是有較高的氣溫，但入夜之後溫度降幅大，民眾必須特別注意天氣變化。從今早的衛星雲圖來看，謝佩芸說，今天的雲量比起昨日明顯減少，目前只有迎風面的北部及部分東部地區，雲量稍微多一些，但其餘各地雲量都偏少，普遍可看到陽光。因此她表示，今天的降雨預測，僅集中於基隆北海岸、大台北山區、部分東部地區等地，可能會出現局部性短暫陣雨；但其他各地，大多都是晴到多雲的穩定天氣，氣溫方面也相當舒適。氣溫方面，謝佩芸則指出，北部及宜花東地區，今日白天預測高溫約25到27度，屬於舒適、溫暖的天氣；中南部地區氣溫更高，可以來到近30度，甚至有些地方會再更高，所以感受上會相當溫暖、甚至有點熱。但從明天開始，她說，受到東北季風影響，氣溫將顯著下降。事實上，今天入夜之後，氣溫就會開始慢慢下滑，明天白天相較於今日，各地高溫都有明顯降幅。氣象署預報中心技正謝佩芸今（2）說明近期天氣狀況。（圖／民視新聞）謝佩芸提到，尤其是北台灣的高溫，與今天相比會明顯轉涼，各地高溫可能剩下20到22度左右，且越晚會越冷；預計這波東北季風影響溫度最強烈的時間點，將落在週四清晨，預計最低溫約15、16度附近，就連南部地區，可能也只有17至18度。「所以，跟最近兩天相比，轉涼變冷的感覺會特別明顯，提醒大家，一定要注意未來數日的溫度變化，並且適時保暖」，她說。不過謝佩芸也說，雖然季風影響，北部及東部週四、週五白天都會比較涼，但南部地區的高溫還是會回升，也就是日夜溫差相當大。因此，週四、週五以後，南部民眾應特別注意，清晨會相當有涼意、白天則是很溫暖，日夜溫差非常大。她指出，過了週四以後，北部、東部地區氣溫逐漸回升，因此民眾要注意，這週氣溫起伏不小。氣象署預報中心技正謝佩芸今（2）說明近期天氣狀況。（圖／民視新聞）至於降雨情況，謝佩芸說明，明天由於東北季風增強，水氣也會稍微變多，桃園以北、東部地區降雨機率，會比今天更高；主要是陰天、以及有些短暫陣雨的天氣，在新竹、苗栗、以及中部山區，可能都會有些零星降雨。另，由於明天的氣溫驟降，所以她也提醒，中部以北高於3500公尺的高山，也可能出現零星降雪；因此，在山區活動的民眾，一定要有心理準備，應事先帶上一些防護措施。等週四之後，水氣會逐漸減少，雨區縮減至北海岸、大台北山區、東部地區；週六以後水氣繼續遞減，各地多是以晴到多雲的的穩定天氣為主。原文出處：快新聞／要變冷了！氣象署揭「今入夜後明顯轉涼」 最低溫時間曝光 更多民視新聞報導疑宏福苑大火監視器影片曝！火警鈴怎麼敲都沒反應傳藍白有意續卡1.25兆國防特別條例 鍾佳濱怒轟：無權暫緩列案最新／「只是想給她煮粥喝」清潔員送拾荒老婦32元電鍋！淪貪污犯 一審宣判出爐民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
基隆.汐止15萬戶慘用污水! 基隆市府對台水開罰５０萬
地方中心／綜合報導基隆、汐止自來水受汙染，大約15萬戶受影響，不過，基隆市長謝國樑，昨天一早卻先去參加國黨黨黨慶，晚間才召開應變會議，今天更宣布台水，油膜感測器故障，影響市民用水，情節重大，將開罰５０萬罰鍰，並宣布動用災害準備金，給受影響民眾。五千公升的水車，開進校園，提供乾淨用水，基隆市民連喝五天，有汽油味的水，包括仁愛、安樂、信義，還有七堵、中山區，和汐止，總共15萬戶受害，基隆市長謝國樑，周日一早，卻忙著參加國民黨黨慶。基隆市長謝國樑（11.30）：「基隆市將會是鐵板一塊，完全沒有辦法攻進來。」謝國樑強調，基隆是國民黨的鐵板一塊，基隆立委林沛祥，更直接在黨慶，幫謝國樑拉票。基隆、汐止自來水受汙染，大約15萬戶受影響。（圖／民視新聞）立委（國）林沛祥（11.30）：「這一票麻煩大家投給要連任的謝國樑市長。」從市長到議員，都心繫明年大選，引發民眾不滿，留言砲轟「神隱兩天現在才出來」，「富家子弟不懂百姓疾苦」，周日才開應變會議的謝國樑，原本說是周一晚上八點開記者會，在民怨壓力下臨時提早到下午四點，謝國樑決定動用災害準備金給受影響民眾，並對台水開罰５０萬。基隆市長謝國樑：「超過10萬戶的民眾，這一次的用水受到影響，所以針對飲用水管理條例，我們是有很明確的規範，這個飲用水管理條例是要符合用水的標準，但該做的行政處分我們就必須要做，但重點還是真正的元兇。」民進黨基隆市議員鄭文婷（圖／民視新聞）基隆市議員(民) 鄭文婷：「市長這兩天忙著參加黨慶，所以他完全把市政之腦後，而當他發現事態嚴重的時候，他又急於來做政治操作，就我們所掌握到的訊息，事實並非如此，環保局如果你們敢捏造證據來裁罰的話，恐怕要吃上官司。」基隆市府點出，台水油膜感測器故障，沒有及時發現，不過議員鄭文婷不以為然，指控市府還沒找到汙染源，就急著對台水開罰，根本是政治操作。原文出處：基隆.汐止15萬戶慘用污水! 基隆市府對台水開罰５０萬 更多民視新聞報導新北淡水大停水「已恢復八成」？侯友宜臉書遭灌爆基隆河遭油污染！環保局重罰台水50萬「持續追查染源」基隆河油污15.2萬戶居民受害 謝國樑：請司法單位揪元凶民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
水瀑狂噴! 鯉魚潭40公分過橋管破 台水急調度搶修
中部中心/邱俊超 苗栗報導苗栗縣鯉魚潭水庫，供應自來水的直徑40公分管線，1日下午在中平大橋突然破管，自來水有如小瀑布狂噴，自來水公司搶修，影響4戶停水，預計在2日傍晚恢復供水。苗栗中平大橋自來水管爆裂。(圖/邱俊超攝)水柱往前面噴灑，往旁邊噴灑，往上面噴灑，這噴泉很帶勁，換個角度看！這下知道不是賞景用的噴泉了，是從橋下噴出去的，看看週邊的野樹林，活得也挺水潤，沒有被野火燒需要灌救的問題，那這水到底是？鄉民代表1日下午3點多，行經苗128線，銅鑼鄉中平大橋，發現西向車道旁橋，大量水噴湧而出，疑似是橋下方自來水管爆管，自來水公司獲報，派員到場處理！由鯉魚潭水庫，供應銅鑼鄉中平村，及公館鄉，自來水直徑40公分管線，突然破管，影響四戶停水！苗栗中平大橋自來水管爆裂。(圖/邱俊超攝)自來水公司關掉水源，緊急搶修，預計在2日傍晚恢復供水。這還有案外案，被發現中平大橋下，因為位處偏僻，被人棄置許多垃圾，亂象也跟著爆！原文出處：水瀑狂噴! 鯉魚潭40公分過橋管破 台水急調度搶修 更多民視新聞報導事發5天! 基隆自來水有汽油味 "礦泉水被搶光"民怨四起淡水停水第4天！侯友宜喊「8成復水」遭灌爆 律師：都學盧秀燕工程出包挖破管! 淡水大停水4天 居民怒罵:沒侯侯做代誌民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話