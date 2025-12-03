抓基隆自來水汙染源 國光客運保修廠涉重大違規勒令停工

基隆多區自來水在上月27日被反映有「油味」，經查發現是基隆河八堵抽水站受油污染。環境部與基隆環保局調查污染源，今（3）日宣布發現水源區內盛星動力公司（國光客運保修廠）涉重大違規，未經許可排放廢水，當場勒令停工。

環境部表示，環境部水質保護司與基隆市環保局組成聯合稽查小組，對八堵取水口高風險區域搜索，稽查人員鍥而不捨於12月1日查獲水源區內盛星動力公司（國光客運保修廠）涉重大違規。

環境部指出，該廠未設處理設施且未經許可排放廢水，違反水污法第14條，且場內貯油設施未設防溢堤，違反同法第33條。由環保局當場依法告發並令相關作業停工。此外，亦已鎖定其他疑似污染源刻正蒐證中，後續將啟動環檢警平台偵辦追查污染源，絕不寬貸。

而為避免類似事件影響供水，環境部12月1日召開「強化飲用水原水水質管理」會議，建議台水公司採行3點精進措施：

第一，阻絕油污防護機制，提高例行巡查頻率，取水口常設更新「攔油索」及「吸油棉」雙重防護，維持攔污阻絕於取水口。

第二，提升監測設備效能，即刻起要求操作人員每2小時原水嗅辨紀錄，以熱嗅檢測強化人為監控。儘速完成新型「水中油監測儀」佈設測試，重新評估現有油膜監測儀位置以有效預警。

第三，水源取水改善策略，建議台水公司評估調整取水模式，如將原水先送新山水庫再進入淨水場，以緩衝穩定水源水質。

環境部強調，飲用水安全是民生基本需求，將持續做為地方政府最強力的後盾，除協助追查污染源外，將持續透過強化監測技術與預警制度，協助台水公司與基隆市政府建立更嚴密的防護網。在確認水質安全無虞前，把關絕不鬆懈，請基隆市民放心。

