「抓大尾」 綠鬣蜥吻肛長30公分獎300元

農業部19日表示，將調整綠鬣蜥移除獎勵金，民眾捕獲吻肛長30公分以上的成蜥，每隻獎勵金由250元調升至300元，未達30公分者則由每隻100元調降為50元。（謝佳潾攝）

農業部民國114年成立的「綠鬣蜥防治應變小組」，整合中央、地方、民間量能，114年綠鬣蜥移除總量達到26萬隻的新高，但農業部發現，獵捕個體中未成年個體占84％，因此115年改以大小發放獎勵金，吻肛長30公分以上成蜥獎勵金增至300元，30公分以下降至50元，盼更有效遏阻族群成長。

114年度獵捕26萬隻綠鬣蜥，不僅突破新高，更一舉成長至113年移除量的3倍，成效驚人。農業部林保署指出，114年全台移除數量以屏東縣移除13萬288隻最多，其次為高雄市6萬2608隻，屏東成為「獲最多賞金」的縣市，114年共計由中央補助8023萬，屏東就獲得3409萬補助。

不過，林保署發現，114年的移除個體中，吻肛長未達30公分的「未成年個體」占了84％，對於族群成長的遏止力道恐有不足，因此決議調整移除獎勵金，民眾捕獲吻肛長30公分以上之成蜥，每隻獎勵金由250元調升至300元，未達者由100元調降為50元。地方政府委託的專業廠商，捕獲30公分以上者，維持每隻500元，但未達者則由200元調降為100元。

林保署補充，綠鬣蜥捕獲後皆需進行人道處理，所有活體都需使用指定器具，抵住頭部松果體後擊發，使其被擊穿腦部致死，且死亡後需繳回主管機關不得作為他用，後續處理方式為焚化、化製及掩埋，但目前仍以焚化處理為主。

東海大學生命科學系教授林良恭指出，鎖定移除具繁殖能力的個體，在國際上為相當常見的作法，例如早期日本在移除梅花鹿時，曾有「不打母鹿，只打公鹿」的規範，但後來發現若不從根本降低族群繁殖能力，那抑制成效就相對有限，因此先抑制繁殖，再回過頭獵捕未成年個體，算是合理作法。

目前民眾多以彈弓、套索等工具獵捕綠鬣蜥，有部分人士反映，希望放寬槍械獵捕的限制，林良恭認為，獵捕工具必須考量棲地環境與公共安全，若鄰近農地、河岸與住宅周邊，那使用槍枝必然會增加誤傷風險，再者，綠鬣蜥相對較不靈活，現行彈弓、套索其實就可以達到不錯的移除成效。