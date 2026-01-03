抓女酒友到宮廟涼亭「掀裙隔褲猛撞」把她弄渾身傷！老翁辯：這樣不猥褻

記者陳弘逸／嘉義報導

老翁在宮廟涼亭壓制女酒友，把人拖到牆邊，掀起女方裙子，用下體隔著褲子猛力撞擊她臀部強制猥褻得逞，挨告賠償6萬元，獲判緩刑5年。（示意圖／PIXABAY）

嘉義縣蘇姓老翁前年跟女性友人阿花（化名）在某宮廟涼亭內飲酒聊天，在酒精作用下，趁女方反應力降低，把人拖到牆邊，掀起女方裙子，用下體隔著褲子猛力撞擊她臀部強制猥褻得逞，事後她驗傷提告，臀部及四肢多處擦挫傷，犯行也被監視器拍下，蘇姓老翁才改口認罪，賠償6萬元，獲判緩刑5年。

判決指出，蘇姓老翁2024年10月31日，在嘉義市東區跟女性友人阿花（化名）在某宮廟涼亭內飲酒聊天，在酒精作用下，趁女方反應力降低，男方竟趁機把人拖到牆邊，並從背後將掀起女方裙子，用下體隔著褲子猛力撞擊她臀部強制猥褻得逞。

事後阿花不堪受辱，報警提告，並調閱監視器影像佐證蘇男犯行；但他坦承有喝酒跟做出那些動作，但否認猥褻。

為此，阿花還特地到醫院驗傷，雖私處並無檢出蘇男DNA；但右側臀部挫傷、雙側下肢多處擦挫傷、雙側上臂多處擦挫傷等傷勢，佐證強制猥褻犯行。

審理期間，蘇男才改口認罪，並賠償6萬元達成調解，並在法庭自陳國中畢業，為臨時工，與父親同住。另被查出，31年前曾因麻醉藥品管理條例案遭判4個月有期徒刑確定，緩刑2年。

法官認為，蘇男因性衝動犯罪，侵害阿花性自主權，考量已認罪、達成調解並賠償，應知警惕而無再犯之虞，審理後，依強制猥褻罪，處6個月有期徒刑，得易科罰金，緩刑2年，緩刑期內付保護管束，可上訴。

