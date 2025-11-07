抓妨害風化逮錯人！ 妙齡女控訴：穿一樣就亂抓人？

社會中心／馬聖傑、洪國凱 台北報導

台北一名在展場當ShowGirl的女子控訴，日前逛完街，遭員警盤查，要她交出手機乖乖配合！原來員警，是要抓妨害風化案件的嫌犯，卻認錯人、抓錯人！女子事後相當傻眼，質問員警怎麼僅憑當天穿的衣服與嫌犯類似，就隨意盤查她？對此警局也回應，表示當天人車多，認錯了人，之後會加強教育。

員警騎著警用機車，穿梭車陣橫擋在紅色休旅車前，示意要駕駛乖乖配合，打算要抓妨害風化案件，但女子都被請下車了，才驚覺烏龍一場。

員警：「因為有相同特徵，所以我們才...，所以我們其實也不確定，所以我們還在釐清當中，我們釐清排除了，不好意思造成您的困擾。」





原來這名女子，根本不是員警要抓的對象，抓錯了人，實在有夠尷尬！女子回想，又氣又傻眼，不能接受只因為衣服，恰巧跟員警鎖定的對象雷同，就被當成犯人。

當事女子：「白色布鞋、灰色的褲子、駝色上衣，嫌犯穿這樣他就抓我。」

據了解，員警當天早就鎖定對象，在北市長春復北路口蹲點要逮人，疑似看到了可疑車輛，就緊跟，一直到民生復北路口，看到這名女子上了車，穿著剛好與他們要逮捕的對象雷同，因此才馬上攔車要對方配合。

當事女子：「我們在下個路口然後就突然警察包圍我們，就叫我們熄火下車，而且是路中間喔，手機也被拿走了，然後被開飛航模式。」





被誤認成嫌犯，女子發文指控當下手機直接被員警搶走，根本不知道發生什麼事情。不管說什麼，員警都不肯相信，一陣混亂後，才終於證明自己的清白。質問警方沒證據前怎麼能把她當罪犯，憑一個背影就亂抓人。害她整晚無法入眠，隔天還起一大早去廟裡拜拜收驚。

三民派出所所長 陳于涵：「路上人車眾多而有誤認攔查無辜之情事，於釐清後隨即致歉離去，對於民眾造成困擾本分局感表歉意。」

雖然警方事後表達歉意，但逮人鬧烏龍，已經在被害人心中留下恐懼陰影。

