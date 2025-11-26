抓學妹頭髮「3樓拖下1樓」怒剪一大撮 高三學長發文曝始末：她撞我還嘲笑、找30人堵我

新北高職男學生抓學妹頭髮事件在網路上瘋傳，男學生也在社群平台自述經過。（翻攝自臉書）

新北市一所高職近日發生嚴重校園暴力事件，一名高三男學生在課間衝進高一學妹教室，抓住對方頭髮從3樓拖到1樓，甚至動手剪髮，事件引發網路熱議。男學生事後在社群平台發文，對事件經過提出說法，表示自己情緒失控，但事件全貌仍引發爭議。

校園暴力事件怎麼發生的？

據了解，事件起因於日前男學生與學妹在超商發生碰撞，雙方產生口角。高三男學生表示，學妹不僅未道歉，還瞪他一眼，並發出「嘖」的不屑聲，甚至傳聞在放學後找來約30人要「堵他」。

男學生稱，因情緒累積而衝進教室質問學妹，並在過程中抓住對方頭髮拖行至1樓，還動用剪刀剪髮。事件發生後，男學生向學務處「自首」，並在放學時由校安護送至警局作筆錄。

男學生自述「事情真相」是什麼？

男學生在Threads發文指出，自己在超商被撞後受到嘲笑，言語衝突後暫告一段落。但遇到下課時學妹仍指指點點、嘻皮笑臉，他因此情緒爆發。

男學生進一步表示，因朋友提醒學妹可能找了30人堵他，他越想越生氣，才衝進教室質問。男學生強調，自己先動手的行為確實錯誤，並已向學妹道歉，但他認為外界對事件的認知不完全正確。

網路反應？

該事件迅速在網路上發酵，網友多數對男學生行為提出批評，留言表示：「照片都出來了，女生傷得很重，你還說什麼？」「誰知道你說的是真的還假的」「所以你因為嘖的一聲就抓狂嗎，那的確精神有問題」「暴力就是暴力，講那麼多幹嘛」等。

目前尚不清楚男學生發文帳號是否為本人所持有，但帳號已將大頭貼與歷史貼文刪除，並將個人檔案隱藏。

