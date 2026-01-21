抓寵手遊《集結啦！帕萌獸》從名字到玩法都致敬《幻獸帕魯》？玩家笑：甚至還有御三家

一款新的抓寵手遊《集結啦！帕萌獸》由代理商 NIJIGEN昨日宣布繁體中文版 2 月 6 日展開公測，並同步開放 iOS、Android 雙平台預註冊。不過消息曝光後，因為這款遊戲從各方面來看，都被認為與《幻獸帕魯》有著難以忽視的相似度，引起玩家們討論。

許多似曾相似的元素（圖源：集結啦！帕萌獸）

《集結啦！帕萌獸》主打在廣闊世界中捕捉名為「帕萌獸」的生物，組成隊伍展開冒險，並結合探索、戰鬥與家園經營等要素。玩家收服的帕萌獸不只能參與戰鬥，回到家園後還能負責耕作、發電、製作道具等各式工作，並依照各自擅長的技能進行分工。這套「抓寵即勞動力」的玩法，與《幻獸帕魯》系統設計幾乎完全重疊，也因此被不少玩家直接貼上「縫合怪」標籤。

御三家？（圖源：集結啦！帕萌獸）

而其實《幻獸帕魯》自己本身就長期身處抄襲爭議之中，該作自推出以來，便因角色設計與玩法概念被指高度神似《寶可夢》系列而飽受批評，後續甚至遭任天堂與 The Pokémon Company 採取法律行動，相關訴訟仍持續進行中。除此之外，《幻獸帕魯》自己也有手遊版的計畫，與韓國遊戲大廠 Krafton 共同開發，不過實際上市時程仍未公開。

在這樣的背景下，《集結啦！帕萌獸》帶給人一種「致敬你的致敬」的觀感，甚至連名字結構也有《集合啦！動物森友會》的影子。實際觀看遊戲宣傳片，畫面則是類似結合了許多手遊的綜合玩法，也難怪曝光後就引起玩家討論：「玩這個我幹嘛不玩買斷制的帕魯啊？」、「這是抄寶可夢還是抄帕魯」、「超級縫合怪」、「任天堂法務熱身中」、「致敬別人的致敬」、「BOSS像色違噴火龍」、「連御三家都有」。