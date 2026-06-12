抓抽菸竟派捷運局停管處！蔣萬安這樣說
[NOWNEWS今日新聞] 台北市積極推動無菸城市政策，卻因稽查人力不足動員第一線公務員引發爭議。民進黨市議員簡舒培爆料，中山區吸菸區稽查竟然調派「捷運局」和「停管處」同仁跨界支援長達半年，痛批市長蔣萬安好大喜功、讓基層公務員買單，立委沈伯洋也質疑這是治標不治本的OK繃治理。對此，蔣萬安受訪時回應，強調政策是以勸導為目的，目前已減少六分之一的基層巡查人力，並會增加委外人力協助宣導，政策仍會持續推進。
簡舒培指出，無菸城市本來的稽查人員是派區公所同仁去幫忙，結果現在中山區開始取締，卻叫管捷運大小事和處理停車事務的公務員去稽查，一支援就是從7月1日做到12月31日。她砲轟蔣萬安怎麼落實管理、人力有無到位都不管，就直接貿然實施。
蔣萬安說明，無菸城市就是持續做好分流，在議會都已經報告得很清楚。以西門町為例，經過一個月的宣導期，6月1日開始進入禁菸範圍，統計下來有超過9成的民眾在宣導期配合，百分之百店家也都支持。他表示，目前民眾經過勸阻，都會願意馬上熄菸並前往指定吸菸區，市府也會透過增加委外人力來進行宣導，他認為這項政策是所有市民的期待。
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