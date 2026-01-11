抓捕馬杜洛受重傷！MH-47直升機駕駛中3彈忍痛飛回基地 險重演《黑鷹計劃》

2026年1月3日，委內瑞拉總統馬杜洛被捕後飛抵紐約，被押往美國緝毒署辦公室。翻攝X／美國廣播公司



美軍抓捕委內瑞拉總統馬杜洛的行動，被總統川普讚譽為美國軍事力量的完美展現，但美國媒體披露，美軍直升機機身在執行任務時遭對方擊中，駕駛員腿部更有3處中彈，令專家直言行動猶如在走一根脆弱的鋼絲，失敗風險極大。

美軍3日凌晨對委內瑞拉發動大規模軍事行動，在事先發動的網路攻擊與匿蹤戰機打擊下，委國防空系統陷入癱瘓，搭載數十名三角洲部隊的直升機直奔馬杜洛（Nicolás Maduro）官邸，一度未被發現。

但《紐約時報》引述前現任美國官員透露，參與突襲的首架MH-47「契努克」直升機，在逼近馬杜洛住所時遭遇火力攻擊，機身被擊中但仍保持飛行能力，最終艱難維持飛行，努力將突擊隊員送達目的地，但擔任飛行領隊的駕駛員腿部有3處中彈。

美國軍方6日表示，出於安全原因，五角大廈未公布這位飛行指揮官的身份，他傷勢嚴重，但正與另一名士兵在德州的醫院接受治療。另有5名美軍在接受治療後已康復出院。軍方官員稱，這位飛行指揮官當晚的行為堪稱「英勇」。

川普（Donald Trump）在馬杜洛被捕後，宣稱這是美國歷史上最震撼、最有效、最強大的軍事力量與能力的展現之一，並指「所有行動都執行得完美無缺」，甚至揚言對委內瑞拉代理政府發動另一場攻擊。

但《紐時》指出，川普在伊朗、敘利亞以及委內瑞拉等地接連取得的軍事勝利，加上他在房地產職業生涯中多次展現的冒險傾向，掩蓋了其對外政策中日益依賴武力的弊端。

「你就像在走一根非常脆弱的鋼絲上，失敗的風險極大」，華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）資深國家安全專家瓊斯（Seth Jones）直言：「有時會出現超出你能控制的因素。」

1993年，美軍三角洲部隊及陸軍遊騎兵組成的戰鬥隊伍，在索馬利亞的摩加迪休（Mogadishu）執行捉拿軍閥艾狄德（Mohamed Farrah Aidid）的行動時，一架UH-60黑鷹直升機遭遇火箭攻擊墜毀。

美軍隨後與數以千計的民兵展開作戰，造成18名美軍陣亡、73人受傷，成為越戰以來美軍單次交戰中傷亡最慘重的一役。美國作家包登（Mark Bowden）於1999年寫成《黑鷹計劃》（Black Hawk Down）一書，並被改編成同名電影。

