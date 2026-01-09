抓捕馬杜洛引爆爭議！美參議院投票「限制動總統武」 川普怒轟自家人：該感到羞恥

[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導

美軍日前突襲委內瑞拉並逮捕總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，引發國際譁然，也在美國國內掀起憲政爭議。在此背景下，美國聯邦參議院近日朝通過一項限制總統動武權力的決議邁出關鍵一步，試圖約束總統川普（Donald Trump）在未經國會授權下，對委內瑞拉採取進一步軍事行動。

美軍日前突襲委內瑞拉並逮捕總統尼古拉斯·馬杜洛夫婦，引發國際譁然，也在美國國內掀起憲政爭議。（圖／川普臉書）

根據法新社報導，在包括5名共和黨參議員在內的跨黨派支持下，參議院通過一項關鍵的程序性表決，推動決議要求美國總統在對委內瑞拉採取進一步軍事行動前，必須取得國會明確授權。相關實質性表決預計下週進行，若獲通過，將被視為數十年來國會限制總統單方面動武權力最強硬的立場之一。

不過，外界普遍認為這項決議象徵意義大於實質影響。分析指出，該案未來在聯邦眾議院勢必遭遇強烈阻力，加上川普可能行使否決權，實際生效的機率並不高。對此，川普已在自家社群平台真實社群（Truth Social）發文猛烈抨擊支持決議的共和黨參議員，怒斥他們「愚蠢至極」，並直言這些人「永遠不應再當選公職」。川普同時強調，共和黨人應對與民主黨聯手投下贊成票的同黨議員「感到羞恥」，指控他們試圖削弱美國保衛國家與作戰的權力。

事實上，美國對委內瑞拉的行動已明顯升高，包括空襲、海上打擊，以及在拂曉前突襲首都卡拉卡斯抓捕馬杜洛。共和、民主兩黨多名議員直言，這些作為已超出一般執法範疇，具有明確戰爭性質。肯塔基州共和黨參議員蘭德·保羅就直言，空襲他國首都、推翻其領導人「就是戰爭行為」，而美國憲法並未賦予總統單方面做出這種決定的權力。

