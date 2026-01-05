抓捕馬杜洛！「斬首秀，演給北京看的」 美系裝備、情報碾壓中俄系裝備

記者李鴻典／台北報導

美國總統川普下令，美軍3日出手夜襲委內瑞拉，推翻左翼獨裁領導人馬杜洛（Nicolas Maduro）。資深媒體人詹凌瑀說，這場斬首秀，演給北京看的；她提到，這場行動真正展示的，不是「大國可以隨便抓人」，而是「美系裝備與情報碾壓中俄系裝備」。

委內瑞拉總統馬杜洛與妻子被逮，且已被運送至紐約。（圖／翻攝自X平台 @StateDept）

詹凌瑀指出，這件事，不出所料，網路上那群人又開始集體歇斯底里了。風向帶得很勤，什麼「今日委內瑞拉，明日台灣」、「美國開了惡例，中共會學這招斬首」……這類販賣恐懼的言論滿天飛，甚至還搬出幾個美國學者的說法來嚇唬台灣人。

說實話，看這些言論真的會讓人翻白眼翻到後腦勺。詹凌瑀說，首先，拜託用膝蓋想一想，中國想併吞台灣，什麼時候在乎過國際法？什麼時候需要等美國示範才敢做？他們遲遲不動手，不是因為他們講武德，也不是因為沒靈感，單純就是因為「做不到」好嗎！

如果派幾架飛機、幾支特種部隊就能飛越台灣海峽把人抓走，那中共花幾千億造航母、搞什麼區域拒止（A2/AD）、在那邊秀東風飛彈是要幹嘛？那些重裝備是用來幹嘛的？

就是因為他們知道，台海這道防線跟委內瑞拉那種陸地接壤的環境完全不同，美軍跟日軍就在旁邊。如果斬首行動像那些網軍嘴裡講的像叫外送一樣容易，那解放軍還需要搞幾十年的軍演嗎？

更諷刺的是，這些帶風向的人故意忽略了一個最殘酷的技術現實，馬杜洛的總統府衛隊和防空系統是誰訓練、誰提供的？大多是俄系或中系的設備與戰術。結果呢？雷達瞎了、飛彈啞了，人家美軍進去抓人像逛後花園一樣。

詹凌瑀認為，這場行動真正展示的，不是「大國可以隨便抓人」，而是「美系裝備與情報碾壓中俄系裝備」。

現在台灣用的是跟美軍同體系的雷達和防空飛彈，而對岸用的是跟馬杜洛類似的系統。這場「實戰驗證」看下來，該擔心睡覺睡到一半被斬首的，難道不是北京中南海裡面的人嗎？

詹凌瑀說，那些急著幫中國壯膽的，先別急著嚇台灣人，還是先回頭問問你們的主子，為什麼你們賣給或支援委內瑞拉的雷達，連美軍的車尾燈都看不到？這才是真正讓獨裁者背脊發涼的真相。別嚇台灣人！

