抓捕馬杜羅後：美委啟動復交談判

（德國之聲中文網）在美軍上周發動戲劇性的軍事突襲、導致委內瑞拉前總統尼古拉斯·馬杜羅（Nicolas Maduro）及其妻子西莉亞·弗洛雷斯（Cilia Flores）被抓捕下台後，委內瑞拉與美國已邁出恢復外交關系的第一步。

委內瑞拉政府周五表示，隨著一支由美國外交官和安全人員組成的團隊抵達，委方已啟動與美國重修舊好的談判。美國國務院在一份聲明中確認，該代表團前往加拉加斯是為了對重新開放駐委大使館的可能性進行初步評估。

由委內瑞拉臨時總統德爾茜·羅德裡格斯（Delcy Rodriguez）領導的政府表示，已決定與美國政府“啟動探索性外交進程”，旨在“恢復兩國的駐外使領館”。羅德裡格斯此前擔任馬杜羅的副手。委方還計劃向華盛頓派遣代表團，但尚未披露更多細節。此類訪問可能需要美國財政部豁免相關制裁方可成行。

臨時領導人強調與特朗普的“外交路線”

周五早些時候，羅德裡格斯表示她已與巴西、哥倫比亞和西班牙的領導人通電話，討論她所稱的美國對委內瑞拉“嚴重、犯罪且非法”的侵略。

然而，羅德裡格斯在周五晚些時候改變了口風。她表示，與美國總統唐納德·特朗普（Donald Trump）進行外交斡旋是捍衛委內瑞拉的最佳方式，並以此“確保馬杜羅總統及其夫人弗洛雷斯的回歸”。

“我們將通過外交手段進行面對面的會晤……以捍衛委內瑞拉的和平、穩定與未來，捍衛我們的獨立以及神聖不可侵犯的主權，”羅德裡格斯在加拉加斯一家婦女健康診所的落成典禮上說道。

周四，羅德裡格斯的哥哥、委內瑞拉全國代表大會主席豪爾赫·羅德裡格斯（Jorge Rodriguez）宣布，當局將開始釋放政治犯，作為追求“和平”的姿態。

特朗普施壓美國石油巨頭投資委內瑞拉

盡管美方抓捕馬杜羅的表面理由是其涉嫌毒品走私，但特朗普多次表示，美國干預委內瑞拉的主要因素之一是獲取該國龐大的石油儲備。

在周五於白宮舉行的一場會議上，特朗普敦促頂級石油企業高管加大對委內瑞拉的投資。在討論開始時，特朗普告知高管們，他希望美國石油公司承諾至少投入1000億美元，以重振委內瑞拉的石油生產。

“如果你不想參與，直接告訴我就好，因為我手頭還有25家今天沒到場的人排隊等著取代你的位置，”特朗普對高管們說道。

這一要求遭到了埃克森美孚（ExxonMobil）首席執行官達倫·伍茲（Darren Woods）的謹慎回應。伍茲表示，委內瑞拉目前的法律和經濟條件使得投資幾乎不可能實現。特朗普隨後要求媒體離場，以便與高管進行私下談判。

會後，特朗普稱雙方“達成了一定程度的協議”。他表示：“他們將投入數千億美元進行石油鑽探，這對委內瑞拉有好處，對美國也非常棒，”但他並未提供更多具體信息。

委內瑞拉抗議活動持續

1月3日，美軍在委內瑞拉實施了空襲並抓獲馬杜羅。加拉加斯方面稱，美方的行動造成100人死亡。馬杜羅及其妻子目前已被送往紐約，面臨毒品走私等多項指控。

在周五的最新一輪抗議活動中，示威者在加拉加斯街頭集會，要求釋放馬杜羅。

