抓捕馬杜羅驚爆解密！敵軍跪地嘔血、斷腿飛官浴血硬飛 電影都演不出來
國際中心／綜合報導
隨著代號「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve）的塵埃落定，美軍如何在委內瑞拉首都加拉加斯萬軍之中取走獨裁者馬杜洛，細節正一點一滴流出。這不僅是一場特種部隊的勝利，更是一次震攝全球的科技武力展示。根據最新曝光的消息，美軍疑似動用了能引發人體劇烈生理反應的「神祕武器」，而白宮官員罕見地在社群媒體上證實了這些令人背脊發涼的描述。
白宮發言人：「停下手邊的事，讀讀這個」
這場突襲行動最驚悚的一面，並非來自國防部的官方簡報，而是來自白宮新聞秘書卡羅琳·利維特（Karoline Leavitt）的親自轉貼。週六，利維特在社群平台 X（前推特）上轉發了一則來自馬杜洛前親信衛兵的目擊證詞，並嚴肅地寫下：「停下你手邊正在做的事，讀讀這個……（Stop what you are doing and read this...）」配上了五面美國國旗，暗示了官方對這份證詞的默認與自豪。
被轉發的貼文中，這名委內瑞拉安保人員描述了當晚如同科幻電影般的絕望場景。他表示，美軍展現的戰力完全超出了他們的認知範疇，那不是傳統的槍砲對決，而是一種單方面的「屠殺」——但並非用子彈。
雷達歸零、吐血倒地！未知的「神祕武器」
據《紐約郵報》引述該名衛兵的說法，當晚委軍處於戒備狀態，但災難來得無聲無息。「突然間，我們所有的雷達系統全部關閉，沒有任何解釋，螢幕一片死寂，」衛兵回憶道。就在通訊與偵測全盲的混亂中，天空被密密麻麻的無人機群遮蔽，「我們根本不知道該如何反應。」
緊接著發生的事成了所有在場委軍的噩夢。衛兵驚恐地描述，美軍似乎使用了一種不明的高科技武器或強效電子戰設備，直接攻擊人體生理機能。現場數百名訓練有素的戰士突然集體崩潰，許多人當場跪倒在地，接著開始「鼻孔流血」，甚至劇烈「嘔吐鮮血」。
「他們（美軍）擁有的科技太先進了，這不是我們以前對抗過的任何東西，」衛兵顫抖地說。據他估算，美軍僅出動了約 8 架直升機、投放了大概 20 名士兵，就在沒有折損任何一人的情況下（註：此為衛兵視角，美方後續證實有人員受傷），徹底瓦解了數百人的防線。這種壓倒性的恐懼，解釋了為何拉丁美洲的反美聲浪在一夜之間突然安靜了下來。
深入火網！斷腿飛官的浴血堅持
雖然在敵軍眼中美軍如入無人之境，但來自 CBS 新聞的獨家消息揭露，這場行動對美軍而言仍是險象環生，全靠菁英戰士的意志力支撐。
國防部官員透露，行動的核心載具是美國陸軍的 MH-47 契努克（Chinook）重型直升機。其中一架領頭機的飛行員身分特殊，他不僅負責駕駛，更是這場「抓捕馬杜洛」計畫的核心策劃者之一。
當機隊趁著夜色逼近馬杜洛藏身的武裝營地時，委內瑞拉守軍的防空火網瘋狂反撲。作為前鋒的 MH-47 遭到重創，駕駛艙內的這名王牌飛行員腿部多處中彈，血流如注。然而，在生死交關的瞬間，他展現了驚人的專業素養，強忍劇痛穩住受損的機身，堅持完成突擊隊員的垂降投放，並成功將飛機帶回基地。
五角大廈隨後證實，共有 7 名美軍在此次行動中受傷，其中 2 人（包含該名飛行員）仍在接受治療，所幸復原狀況良好。官方聲明驕傲地表示：「如此極端複雜且艱鉅的任務，僅付出極低的受傷代價便大獲全勝，這是我們戰士專業能力的最佳證明。」
馬杜羅的紐約囚徒生涯
行動結束後，馬杜洛與其妻西莉亞·弗洛雷斯（Cilia Flores）隨即被押往紐約市的聯邦拘留中心。這位曾經不可一世的強人，週一在提審法庭上透過翻譯顯得蒼白無力，他辯稱：「我是無辜的，我沒罪，我是個正派的人，」並堅持自己「仍是總統」。
然而，隨著白宮轉貼的那則「七孔流血」的戰場證詞在網路上瘋傳，加上川普先前在福斯新聞上揚言要對販毒集團動手的警告言猶在耳，這場行動已對整個拉丁美洲產生了巨大的寒蟬效應。各國勢力如今都意識到，美軍掌握的「未知力量」，或許遠比表面上看到的航母與飛彈更為可怕。
