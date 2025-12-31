抓猴密技再+1！殯葬人妻偷吃同事竟用蝦皮傳情「你硬得很快」 200頁鹹濕對話流出老公不忍了

殯葬人妻偷吃同事竟用蝦皮傳情「你硬得很快」法院判賠20萬。示意圖

高雄殯葬業者李姓男子發現妻子與同業方姓男子過從甚密，不僅相約用餐、在汽車旅館附近共同現身，甚至為躲避追查改使用「蝦皮賣場」私訊傳情包含「你硬得很快」、「中午過後做比較容易高潮」等語。橋頭地院審理後採信李男主張，以李妻及方男行為嚴重侵害配偶權，判決應連帶賠償李男20萬元。

判決指出，李男與妻子結婚10年並育有2名子女，去年李妻因工作結識同樣從事殯葬業的方男後頻繁外出，李男先是在妻子手機發現曖昧對話，隨後透過手機定位，在澄清湖附近的汽車旅館外發現方男座車，更在楠梓區餐廳目擊兩人共進晚餐。甚至妻子身體不適時，他還在醫院的病床邊撞見妻子將頭倚靠在方男身上、兩人手牽手緊緊相依的親暱照片。

最令李男崩潰的是，兩人為了不被發現，竟利用「蝦皮賣場」的聊天功能當作傳情工具。法院調閱對話紀錄發現，李妻曾傳訊稱讚方男：「我覺得你有一個厲害的地方就是硬得很快」、「你真的在這方面讓我很多自信」、「中午過後做的時候就比較容易高潮」；方男則回應：「你打完要記得先刪掉喔」、「我就很怕滿足不了你」。兩人更以「寶貝」、「我愛你」互稱，對話篇幅高達2百餘頁。

法院審理時李妻與方男否認不倫，辯稱李男是透過違法安裝定位APP及非法翻閱手機取得證據，李妻還說，當時在醫院與方男牽手是因為身體不適需要攙扶，兩人僅是相處融洽的同事，日常對話常開玩笑。方男則否認有性行為，並指控李男曾對其攔車毆打。

但橋頭地院法官認為，李男提出的對話截圖與照片具證據能力，從短短一個月多達200頁的蝦皮對話，可看出李妻與方男繁提及性行為後的滿足感，顯已逾越一般朋友社交分際，判決兩人應連帶賠償20萬元，仍可上訴。



