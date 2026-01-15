抓猴蒐證觸法！偷拍老公手機LINE對話PO臉書 人妻遭判刑

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗一名施姓女子懷疑丈夫出軌，偷偷翻攝丈夫手機內LINE與異性友人的對話紀錄並PO上網，被丈夫一狀告上法院。苗栗地方法院依犯散布竊錄他人非公開之談話罪，判處施女拘役20日。

施女懷疑丈夫出軌，為蒐證作為裁判離婚所用，於去年1月31日凌晨3點多，趁丈夫喝醉之際，未經丈夫的同意或授權，擅自翻拍丈夫與異性友人LINE對話訊息內容，並將照片張貼至臉書社團「爆怨公社」散布之。丈夫發現後，怒不可遏，報警提告。

法官審理，認夫妻間本應互相尊重彼此間之隱私空間，施女所為不當；惟斟酌施女終能坦承犯行不諱，非毫無悔過之意，兼衡被告犯罪之動機、目的、手段、情節、雙方未能達成調解等情，依犯散布竊錄他人非公開之談話罪，判處拘役20日，如易科罰金，以1000元折算1日。全案可上訴。

