抓猴裝針孔雖獲賠40萬卻恐坐牢！律師曝背後原因

社會中心／綜合報導

律師蘇家宏曝抓捉猴蒐證應注意1事，否則恐坐牢。

懷疑配偶外遇，許多人第一時間急於蒐證，卻可能因手段不當誤觸法網。律師蘇家宏分享一起案例，一名丈夫在養生館休息室安裝針孔攝影機，偷拍妻子與客人的不倫行為，雖然在民事求償中成功獲賠40萬元，但因竊錄他人「非公開」活動，恐面臨《刑法》妨害秘密罪的追訴，最重可處3年以下有期徒刑，結局恐得不償失。

蘇家宏律師在社群平台臉書分享這起實際案例，一名丈夫發現經營養生館的妻子與男客過從甚密，於是在館內極具隱私的員工休息室偷偷安裝針孔攝影機。在持續蒐證一個多月後，丈夫以此影片作為證據向妻子提告求償。訴訟過程中，妻子主張丈夫違法取證、嚴重侵害隱私，且指出該影片在先前的離婚訴訟中，已被法官認定不具證據效力而遭排除。然而，在侵害配偶權的損害賠償訴訟中，法官卻採信了這份關鍵證據，最終判決妻子需賠償丈夫40萬元。

廣告 廣告

針對同一份錄影證據為何在不同案件有截然不同的認定？蘇家宏解釋，民事訴訟旨在解決紛爭，法官會依比例原則權衡考量。在離婚案中，法官認為雙方婚姻破裂事實明確，無需該影片即可判離，故排除其證據能力；但在求償案中，考量通姦舉證極為困難，法官認為該影片雖有爭議但具必要性，因而採納。不過，蘇家宏強調，刑事訴訟採證遠比民事嚴格，若涉及違法取證，通常會直接排除該證據效力。

儘管丈夫贏了民事賠償，但蘇家宏示警，2案判決書皆指出該影片有違法疑慮。丈夫在高度隱私空間竊錄他人非公開活動，已涉嫌觸犯《刑法》妨害秘密罪，妻子及其他可能被拍到的員工，均可在知悉犯行的6個月追訴期內提告，最重可處3年以下有期徒刑或30萬元以下罰金。律師呼籲，蒐證務必注意適度與正當性，行動前最好尋求專業法律諮詢，以免為了贏得官司反而引禍上身。

更多三立新聞網報導

台積電量產2奈米晶片！指甲大塞500億電晶體…拒用中國設備防堵技術外流

國道1號豐原段死亡車禍！貨車撞橋墩翻落邊坡起火「車內2人慘成焦屍」

美軍行動震驚全球！委國防長「拒認總統被抓」喊話：沒人能征服我們

中國軍備神話破滅？馬杜洛斥資億萬打造防空網 美軍一波電子戰全變瞎子

