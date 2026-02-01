抓綠鬣蜥誤觸高壓電男燒燙傷 專家:長竿只適合空曠地區

南部中心／鄧山田、陳芷萍 屏東報導

南台灣綠鬣蜥氾濫，據了解，林園石化工業區旁的大排也有不少綠鬣蜥出沒，爬進廠區，工業區才會找獵人來捕捉，沒想到卻發生觸電意外。捕捉綠鬣蜥的達人說，長桿套索長達十米，比電線還高，只適合在空曠地區使用，以免觸電。





抓綠鬣蜥誤觸高壓電男二度燒燙傷 專家：長竿只適合空曠地區使用

綠鬣蜥繁殖力強，足跡已經從鄉村進入城市，達人在捕捉時難免受限地形，有時就在火車軌道旁邊，得隨時留意四周環境，依據不同地形使用工具。（圖／民視新聞）

兩名綠鬣蜥達人，一個拿著特製彈弓，一個則是拿著長桿套索，深入溪畔的草叢堆中尋找綠鬣蜥的蹤跡，不一會就發現一隻綠鬣蜥正趴在一棵倒掉的木瓜樹上。獵人快速的伸長長桿套索，將前端的套繩放進綠鬣蜥頭部，用力一拉，輕輕鬆鬆就落網。南台灣綠鬣蜥氾濫，各地的河堤、大排旁都有牠們的蹤影，也衍生出捕捉綠鬣蜥這項特殊行業和裝備，像這支能夠伸縮的長桿就是其中一項利器，最長可達十米，約三層樓高，立起來比電線還要高。捕捉綠鬣蜥達人陳永信：「這個是碳纖維也是會觸電，周遭沒有東西的話可以用套索這樣套，走動的話就會把它弄短這樣走。」

廣告 廣告









抓綠鬣蜥誤觸高壓電男二度燒燙傷 專家：長竿只適合空曠地區使用

綠鬣蜥繁殖力強，足跡已經從鄉村進入城市，達人在捕捉時難免受限地形，有時就在火車軌道旁邊，得隨時留意四周環境，依據不同地形使用工具。（圖／民視新聞）

綠鬣蜥繁殖力強，足跡已經從鄉村進入城市，達人在捕捉時難免受限地形，有時就在火車軌道旁邊，得隨時留意四周環境，依據不同地形使用工具。捕捉綠鬣蜥達人陳永信：「都是用到彈弓在打，電線如果是觸到一條，應該還好不會觸電啦，應該是觸到2條3條以上，就會引起那個火花。」像林園工業區的觸電事件，就是因為勾到的是特高壓電線，沒有包覆絕緣體，才會這麼嚴重。不過，就算經驗再老道，也是會有突發狀況，一個沒注意，要解開套繩時被咬了一口。捕捉綠鬣蜥達人陳永信：「如果沒注意到就會被咬到，一定會很痛的啊，也是會流血。」捕捉綠鬣蜥是耗體力又危險的工作，走在草叢堆中也可能踩進洞裏，獵人也呼籲民眾捕捉前最好先上課，擁有充分技術和知識再來行動，以確保安全。













原文出處：抓綠鬣蜥誤觸高壓電男二度燒燙傷 專家：長竿只適合空曠地區使用

更多民視新聞報導

「抓綠鬣蜥」慘觸電！高雄男2級燒燙傷送醫

抓綠鬣蜥長竿不慎誤觸高壓電 男子二度燒燙傷送醫

為賺250元！男抓綠鬣蜥誤觸高壓電害4大企業停擺 超慘下場曝

