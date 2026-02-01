抓綠鬣蜥誤觸高壓電！高雄男2度灼傷、害4企業停電5小時 台電發聲：保留追訴權

[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導

高雄市林園區昨（1月31日）下午4時許發生誤觸電線事件，一名22歲周姓男子手持長桿站上圍欄捉捕綠鬣蜥時，不慎觸碰高達1萬1800伏特高壓電線，導致全身瞬間起火燃燒、冒出黑煙，自高處墜落地面，左側肢體2度燒燙傷送醫，意識清楚，不過事故造成台電線路毀損、4家企業停電約5個小時。台電對此表示，已向警方備案，但考量肇事者還在救治中，尚未研議賠償方案，先保留法律追訴權。

高雄一名22歲男子在抓捕綠鬣蜥時，不慎誤觸高壓電，造成4家企業停電。（圖／翻攝畫面）

據了解，周姓男子當時與友人同行前往台塑林園廠附近，並手拿數公尺長桿套索搜尋、獵捕綠鬣蜥，期間長桿誤觸上方的高壓電線，電線瞬間爆出火花，周男全身著火、隨即倒地，火勢也延燒至周圍地面雜草，友人嚇得報警求助；警消獲報後迅速趕抵現場，成功控制火勢並協助周男送醫，經檢查，周男左側肢體2度燒燙傷，但意識清楚、無生命危險，詳細事發原因待進一步調查釐清。

對此，台電表示，此觸電事故造成4戶大型工業用戶停電，包括台石、聯林、聯成3用戶停電291分鐘、科思創停電314分鐘，台電指出，由於線路毀損，當下高屏供電區營運處已向管轄警察局備案，將優先處理線路停電復舊事宜，另考量肇事者身體尚未復原，「公司先保留法律追訴權，尚未商議請求賠償的方案」。

