抓綠鬣蜥長竿不慎誤觸高壓電 男子二度燒燙傷送醫

南部中心／綜合報導

抓綠鬣蜥卻抓到觸電！高雄兩名男子到林園石化工業區的大排水溝捕抓綠鬣蜥，其中一人把長桿套索立起來時，沒注意到上方有一堆特高壓電線，引發觸電，男子全身起火，被電暈倒下，消防隊緊急到場將人送醫，全身40%二度燒燙傷。而這起觸電也引發附近四間工廠停電約五個小時。





男子抓綠鬣蜥誤觸高壓電 全身40%二度燒燙傷 釀4工廠停電5小時

兩名男子到林園石化工業區的大排水溝捕抓綠鬣蜥，其中一人把長桿套索立起來時碰觸到特高壓電線，引發觸電起火。（圖／民視新聞）

兩名男子來到河堤旁，綠衣男子站在護欄上，底下黑衣男疑似遞了一根長竿子給他，綠衣男拿起竿子的瞬間碰觸到上方的電線，突然一陣火光。綠衣男當場起火被電暈倒了下來，同伴趕緊撲上去幫他滅火，消防隊獲報趕緊到場，將人送醫。高雄市消防局林園分隊長楊智凱：「本局於 31日下午4 點50分接獲民眾報案求救，立即派遣人車前往，發現一名男性全身燒燙傷約 40%，意識清楚，送高雄長庚醫院急救，無生命危險。」

廣告 廣告









男子抓綠鬣蜥誤觸高壓電 全身40%二度燒燙傷 釀4工廠停電5小時

觸電起火的地點就在高雄市林園工業區內的大排水溝旁，現場草地還留有燒焦的痕跡。（圖／民視新聞）

觸電起火的地點就在高雄市林園工業區內的大排水溝旁，現場草地還留有燒焦的痕跡，以及一只球鞋，球鞋上還有一個洞，疑似就是電流貫穿出來的地方。受傷的是22歲的周姓男子，與朋友來這裏是抓綠鬣蜥，沒注意到頭頂上方有很多電線，綠鬣蜥沒抓到，自己卻先被擊落。高雄市消防局林園分隊長楊智凱：「經了解事發過程，為該名男性持長竿於工業二路旁之排水溝捕捉綠鬣蜥，不慎誤觸高壓電線，引燃周邊雜草。所幸警消及時趕往，未釀成更大災害。」這些電線都是69kV的特高壓電線，專門供應工業區使用，觸電後也導致附近四家石化廠大停電約五個小時，包括台石、聯林、聯成、科思創，工廠也因此停擺。













原文出處：男子抓綠鬣蜥誤觸高壓電 全身40%二度燒燙傷 釀4工廠停電5小時

更多民視新聞報導

騎車卡鍊遇帥哥警救援！大肌肉＋奶狗臉暈爛2.4萬人

國泰航空「高雄飛香港」班機發動機漏油 緊急折返降落

高雄老夫婦遭機車騎士無端痛毆 青年熱血阻止「雙方扭打在地」

