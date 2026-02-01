抓綠鬣蜥…誤觸「1.2萬伏特高壓電」火焚破22歲男肉身！台電擬求償

記者簡榮良／高雄報導

驚天一觸，秒著火！高雄市林園區石化一路、台塑林園廠旁昨日（1/31）下午16時許，一名22歲周姓男子使用長桿套索要抓綠鬣蜥，不慎誤觸高達1萬1800伏特高壓電纜，強勁電流竄身，肉體瞬間起火燃燒、冒出巨大黑煙，周男下秒癱軟從高處墜落地面，左側肢體2度燒燙傷，送醫撿回一命。台電發聲明，事故造成特高壓用戶4大企業停電最久314分鐘，已至警局備案，至於是否求償埋了伏筆，表示肇事者尚未康復，將保留法律追訴權。

台電發聲明已至警局備案；至於是否求償埋了伏筆，表示肇事者尚未康復，將保留法律追訴權。（圖／翻攝畫面）

台電說明，這起人為意外是民眾抓捕綠鬣蜥誤觸導線，造成礙子損壞，影響特高壓用戶4戶，包括：3戶特高用戶停電(台石、聯林、聯成)，總計停291分鐘；1戶特高用戶停電(科思創)：總計停314分鐘。69kV系統通常用於連接高壓輸電和較低電壓配電，常見於大型工廠、高鐵/捷運、工業區之專用供電。

強勁電流竄身，肉體瞬間起火燃燒、冒出巨大黑煙，周男下秒癱軟從高處墜落地面。（圖／民眾提供）

台電表示，事發當下高屏供電區營運處已向管轄警察局備案，優先處理線路停電復舊事宜，對於肇事者沒有進一步的請求，台電公司秉持服務社會大眾為原則，以人道立場考量為出發點，目前肇事者身體尚未復原，公司保留法律追訴權，但未商議請求賠償的方案。

還原事發經過，監視器清楚拍下，出事前周男似乎和地面友人討論如何捕捉綠鬣蜥，周男相當拚命，除了站上超過一個成年人身高的管線外，還伸長好幾公尺長套索，一心想著眼前獵物；未料，下一秒套索意外觸碰上方高達1萬1800伏特的高壓電線，短短一秒，周男觸電全身起火，伴隨巨大黑煙，下秒癱軟從高處墜落，友人嚇壞連忙拍打試圖撲滅火勢，無奈火勢延燒至地面雜草，越燒越旺，周男痛得在地上打滾、掙扎，遠處的高壓電纜被觸發，炸出藍色火光，亮度蓋過2人倉促、求救身影。

周男上一秒還跟友人討論如何捕捉綠鬣蜥，下一秒整個人著火燃燒。（圖／民眾提供）

所幸消防局獲報趕抵撲滅，周男左側肢體2度燒燙傷，但意識清楚，緊急將他送往高雄長庚醫院救治，詳細事發原因由警消調查釐清。

